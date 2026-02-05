Dodig i Møller otvaraju Davis Cup dvoboj Hrvatska-Danska u Varaždinu

U varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu obavljen je ždrijeb dvoboja 1. kola teniskog Davis Cupa Hrvatska-Danska. U petak će u 16 sati u Areni Varaždin igrati Matej Dodig i Elmer Møller, a nakon njih Dino Prižmić i August Holmgren.

U subotu su za igru parova u 13 sati prijavljeni Nikola Mektić i Mate Pavić odnosno Holmgren i Johannes Ingildsen. Potom će na teren Prižmić i Møller pa, bude li 2:2, Dodig i Holmgren. Izbornici Ivan Dodig i Frederik Nielsen imaju pravo izmjene igrača najkasnije sat prije početka.

Međugorac Ivan Dodig odlučio se tako za svog prezimenjaka Mateja, koji je pozvan nakon što je zbog ozljede otpao Marin Čilić, a ne za Luku Mikruta, iako je Splićanin 164., a Osječanin 235. na ATP ljestvici. Oko Dina Prižmića, koji je 121., i zlatnog olimpijskog para iz Tokija Mektić-Pavić izbornik nije imao dvojbi.

Sve mečeve iz Arene Varaždin izravno će prenositi Sportklub.