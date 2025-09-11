"Dođi i do Splita": Legendarni američki glumac stigao u Dalmaciju, zaintrigiralo ga ime ulice

Američki glumac Christopher Meloni, najpoznatiji po ulozi detektiva Elliota Stablera u serijalu Zakon i red, ovih dana boravi na otoku Hvaru sa suprugom Doris Sherman Williams. Par je viđen u šetnjama Vrboskom i Jelsom, a njihov boravak izazvao je oduševljenje i domaćih ljudi i turista.

Meloni je sam otkrio da je na Hvaru kada je na svom Instagram profilu objavio fotografiju ispred tablice s imenom ulice “Tukalo bi”. Fotografija je odmah privukla pažnju njegovih pratitelja koji su mu u komentarima poželjeli dobrodošlicu i poručili koliko im je drago što su ga susreli. “Bilo te lijepo vidjeti kako šećeš Jelsom”, “Dođi i do Splita”, “Uživaj u odmoru”, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Chris Meloni (@chris_meloni)

Inače, radi čitatelja koji teže edukaciji, "Tukalo bi" znači: "Valjalo bi", "Bilo bi dobro", "Trebalo bi"...



Ovo je prvi posjet slavnog glumca Hrvatskoj, no sudeći po dojmovima i reakcijama, mnogi vjeruju da neće biti posljednji. Hrvatska je i proteklih godina bila odredište brojnih svjetskih zvijezda – od Davida i Victorije Beckham i Beyonce s Jay-Z-jem, do Jeffa Bezosa, Woodyja Harrelsona, Orlanda Blooma i Katy Perry. Nije rijetkost da se slavna imena vraćaju na našu obalu, pa je vrlo moguće da će i Meloni postati jedan od onih koji će redovito provoditi ljeto u Dalmaciji.

Christopher Meloni rođen je 2. travnja 1961. u Washingtonu, a potječe iz obitelji talijanskih i kanadskih korijena. Nakon što je završio studij povijesti na Sveučilištu u Coloradu, posvetio se glumi te se usavršavao u prestižnoj njujorškoj školi Neighborhood Playhouse. Karijeru je započeo manjim televizijskim i filmskim ulogama, a prvo veće priznanje stekao je kasnih 90-ih ulogom u HBO-ovoj seriji Oz. Ipak, prava svjetska slava stigla je 1999. kada je počeo tumačiti ulogu detektiva Stablera u seriji Zakon i red: Odjel za žrtve, rame uz rame s Mariskom Hargitay. Njihova kemija na ekranu ubrzo je postala zaštitni znak serije i jedan od glavnih razloga njezine popularnosti.

Uloga Stablera obilježila je njegovu karijeru, a nakon desetljeća pauze Meloni se 2021. trijumfalno vratio u spin-off Zakon i red: Organizirani kriminal, što je izazvalo euforiju među obožavateljima diljem svijeta. Osim u kriminalističkim serijama, Meloni je glumio i u filmovima poput Čovjek od čelika, 12 majmuna, Wet Hot American Summer, a pokazao je i sklonost crnom humoru u seriji Happy!.

Privatno, Meloni je od 1995. godine u braku s dizajnericom produkcije Doris Sherman Williams, s kojom ima dvoje djece. Par uživa u skladnom obiteljskom životu, a Meloni se nerijetko sa simpatijom i autoironijom poigrava vlastitim statusom “seks-simbola” kojeg je neočekivano stekao u zrelijim godinama. Upravo ga je taj humor, uz glumački talent i prepoznatljivu karizmu, učinio omiljenim među publikom svih generacija.



Dolazak Christophera Melonija na Hvar još je jedna potvrda da hrvatska obala i njezini otoci ostaju nezaobilazna destinacija svjetskih zvijezda, koje osim prirodnih ljepota privlače i mediteranskim načinom života, gostoljubivošću domaćina i posebnom atmosferom kakvu rijetko gdje mogu pronaći.