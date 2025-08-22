Dobrotvorni koncert u Blizni Donjoj za izgradnju Križnog puta župe Blizna

MNK Croatia Blizna organizira dobrotvornu večer i koncert s ciljem prikupljanja sredstava za izgradnju Križnog puta župe Blizna.

Koncert će se održati u subotu, 30. kolovoza 2025. godine s početkom u 20:00 sati na SC Mirko Škember u Blizni Donjoj.

Na pozornici će nastupiti poznati hrvatski bend „Hrvatske Ruže, a publiku očekuje nezaboravna večer dobre glazbe, druženja i zajedništva u humanitarne svrhe.

➡ Sav prihod namijenjen je isključivo za izgradnju Križnog puta.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže i svojim dolaskom i donacijom podrže ovaj vrijedni projekt za dobrobit lokalne zajednice.

Dođite i budite dio dobrotvorne priče koja spaja glazbu, vjeru i solidarnost!