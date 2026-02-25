Dobrotvorna utakmica veterana Hajduka i Dinama za novu magnetsku rezonancu KBC-a Firule

U subotu, 7. ožujka 2026. u 19 sati, Velika dvorana SC Gripe ugostit će dobrotvornu utakmicu veterana Hajduka i Dinama. Cilj događaja je prikupljanje sredstava za kupnju magnetske rezonance za Odjel onkologije KBC-a Firule, a inicijativu podržava i projekt Bradata aukcija.

Ulaznica za utakmicu iznosi 10 eura, a posjetitelji će tijekom poluvremena moći uživati i u prijateljskoj utakmici između ekipa Hajduk Special Power Team i Dinamo Special Power Team.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa i sporta da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji i svojim doprinosom podrže važnu medicinsku nabavu.