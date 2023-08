(FOTO) DOBRILINE GLAZBENE VEČERI Mlade snage očarale publiku u Kaštelima

Manifestacija "Dani Legende o Miljenku i Dobrili " završila je sinoć "Dobrilinim glazbenim večerima" i nastupom Gine Damjanović, Zsa Zse i Petre Perišić. Mlade glazbene snage u lukšićkom Novom parku posjetiteljima su poklonile pravu glazbenu poslasticu, izvodeći svoja autorska djela i obrade poznatih domaćih i stranih skladbi, uz pratnju Gee Gees benda. Već desetu godinu Turistička zajednica grada Kaštela i Grad Kaštela organiziraju "Dobriline glazbene večeri" koje su posvečene Dobrili i svim snažnim ženama.

- Na našoj manifestaciji nastupile su mnoge jake žene, vrhunski glazbeni vokali, a ove godine odlučili smo se za mlade snage, upravo onakve kakva je Dobrila bila. Svojom energijom, mladošću i vrhunskim glazbenim vokalima očarale su publiku - kazala je koordinatorica projekta Marijana Vulas.

- Ovo je prvi put da nastupam u Kaštelima, ali drago mi je što nastupam u okviru ovakve manifestacije koja slavi žensku energiju, te mi je drago što ću pozornicu podijeliti sa svojim kolegicama i potrudit ćemo se dobro zabaviti publiku - kazala je Gina Damjanović netom prije koncerta.

- Veselim se što ću večeras nastupiti u Kaštelima, na poziv moje Gine, nisam prije nastupala ali imam tu familiju, i bit će mi zadovoljstvo - kazala je Petra Perišić, koja je izvela obradu " Valerie" i " Vatermelon sugar ".

- Nikad nisam bila u Kaštelima, tu je jako lijepo i radujem se ovom nastupu. Nisam radila cijelo ljeto, uzela sam si mali odmor, i baš sam sretna i onako malo uzbuđena pred nastup - kazala je Zsa Zsa, te otpjevala svoj poznati hit " Sve u meni se budi ".

- Kad se sve zbroji mogu reći da smo svi zadovoljni i ponosni na novu ulogu naše Marijane Vulas koja je za našu novu predstavu o Miljenku i Dobrili potpisala režiju i scenarij, uz produkciju Kaštelanske organizacije mladih kojoj je ona na čelu. Za sve ove dane možemo zahvaliti Gradu Kaštela i gradskim službama, kao i našim sponzorima Ministarstvu turizma, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Turističkoj zajednici SDŽ, tvrtki Cemex Hrvatska, kao i medijskim pokroviteljima koji nas kroz sve ovo prate. Osim same predstave sa kojom smo počeli ove naše jubilarne Dane, imali smo i gostujuću predstavu iz Zaprešića , dvije filmske večeri romantične tematike, te ''Dobriline glazbene večeri'' koje su točka na i u sklopu ovog našeg programa. Kroz ovih deset dana organizriane su bile i turističke šetnje od Vitturija do Rušinca, a do kraja Kulturnog i zabavnog ljeta očekuje nas još bogatog programa u kojem ćemo vjerujem zajednički uživati - rekla je Maršić.

GALERIJA Kliknite za pregled