Dobre vijesti za one najmlađe: Grad Split otvorio obnovljeno i pristupačno igralište u Šižgorićevoj ulici

Grad Split uspješno je završio projekt „Rekonstrukcija dječjeg igrališta u parku u Šižgorićevoj ulici“, kojim je mališanima i obiteljima iz tog dijela grada osiguran potpuno obnovljen, siguran i pristupačan prostor za igru i druženje.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, temeljem Odluke o financiranju u okviru Poziva „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama“, kojom je Gradu Splitu odobreno 50.000,00 eura bespovratnih sredstava.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 122.105,00 eura, a projekt je pripremila i prijavila Razvojna agencija Split – RaST, uz podršku Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Splita.

Radove na terenu izvela je gradska tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o., koja je zaslužna za uređenje i konačan izgled obnovljenog igrališta.

Rekonstrukcija je obuhvatila:

• proširenje prostora za igru i uvođenje novih zona za različite uzraste,

• uklanjanje ogradnih zidova kako bi prostor bio otvoreniji i ugodniji,

• izgradnju pristupačnih staza prilagođenih djeci i osobama smanjene pokretljivosti,

• ugradnju novih sprava i sigurnosne podloge koje zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti,

• postavljanje nove sigurnosne ograde s dva ulaza, čime je dodatno osigurana sigurnost korisnika.

Završetkom radova igralište je spremno za korištenje te otvoreno svim građanima. Ovim projektom Grad Split nastavlja ulagati u sigurnije, pristupačnije i kvalitetnije sadržaje za najmlađe, potičući inkluzivnost i zajedništvo u lokalnoj zajednici.