Dobio 15 dana zatvora: Vozio s 2,17 promila, izazvao nesreću i odbio test na droge

U petak, 27. ožujka oko 20.10 sati u Zadru u Ulici Obala kneza Branimira, 39-godišnjak je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka. Dolaskom do križanja s Ulicom bana Josipa Jelačića svoje vozilo u kretanju nije držao na sredini obilježene prometne trake te slijeće s kolnika i prednjim dijelom automobila udara u metalni stupić kojeg je oštetio.

U prometnoj nesreći je nastupila materijalna šteta.

Daljnjim postupanjem i alkotestiranjem vozača utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola 2,17 g/kg te je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Vozač je isključen iz prometa te je uhićen i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Uz optužni prijedlog doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, novčanu kaznu od 2.800,00 eura i izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Nakon saslušanja 39-godišnjaka na sudu, određena mu je mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana te je predan u Zatvor u Zadru.