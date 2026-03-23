Do kraja mjeseca rok za oslobađanje od poreza na nekretnine

Sve žalbe na već izdanja rješenja o porezu na nekretnine, a pristiglo ih je 36 tisuća, bit će riješene u roku od dva mjeseca. Oni koji tek trebaju predati žalbu, mogu to učini putem sustava ePorezna, e-pošta, poštom ili dolaskom u Poreznu upravu.

- Moram naglasiti da u 1,3 milijuna nekretnina svega je 2,8 posto onih koji su izrazili prigovore. Naravno, na ovaj broj nekretnina izdano je do sada ukupno 280 tisuća rješenja. Ta rješenja, odnosno svi ovi prigovori, bit će rješeni u sljedeća dva mjeseca. Nitko tko je dobio rješenje i izjavio prigovor i bude utvrđeno da je opravdan takav prigovor neće snositi nikakve posljedice, niti što se tiče kamata, niti obveze plaćanja rješenja, rekao je Božo Kutleša, ravnatelj Porezne uprave, piše HRT.

