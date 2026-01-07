Djevojka iz Dalmacije, 192 perlice i čudo koje je dirnulo tisuće. Njezina čestitka ostavila je sve bez riječi

U danima kad je cijela Hrvatska okovana snijegom i ledom lijepo je naići na djevojku čija djela griju srce i dušu. Mlada Kaštelanka Ivana Jurić najsretnija je kad može razveseliti druge i donijeti im radost u njihov svakodnevni život. Dvadesetjednogodišnja studentica geografije i povijesti koja studira u Zadru širu javnost osvojilo je posebnom novogodišnjom čestitkom od perlica koja tvori Brailleovo pismo. Čestitku je uputila svim gluhoslijepim osobama.

"Već jako dugo pratim Udrugu za gluhoslijepe osobe u Splitu i Zagrebu preko društvenih mreža. Jednu večer razmišljala sam kako razveseliti tu skupinu ljudi u našem okruženju, osobe koje ne mogu vidjeti ni čuti te se zatim sjetim perlica i kako bi bilo super iskoristiti ih i napraviti čestitku", započinje svoju priču ova Lukšićanka.

Njezina čestitka prva je takva u svijetu, a ova prekrasna gesta u blagdansko vrijeme poručuje kako nitko ne bi trebao biti sam i zaboravljen. Na čestitci je napisano; Sretna Nova 2026., sve najbolje od srca želi vam Ivana. Volim vas sve.

Kako kaže, iako se nikad nije srela sa Brailleovim pismom, odlučila je istražiti i naučiti. Za izradu same čestitke koristila je 192 perlice i trebalo joj je oko 3 sata.

"Za sve što radimo u životu potrebno je puno ljubavi kako bi to realizirali, i iako se nikada prije nisam susrela s' brajicom', želja u mom srcu da se netko osjeća voljenim bila je jača od svega. Vježbala sam abecedu Brailleovog pisma i učila kako koje točkice tvore određeno slovo te sam tako uspjela napraviti i pismo. Napravila sam ovu novogodišnju čestitku gluhoslijepim osobama iz želje da prenesem svoju ljubav i pažnju. Ovo je moj mali znak koji im govori da nisu sami i da postoji netko tko misli na njih. Svaki čovjek zaslužuje poštovanje i ljubav bez obzira na njegovo zdravstveno stanje. Radost koju širim oko sebe samo mi daje motivaciju da nastavim ovim putem. Sami biramo u kakvom ćemo svijetu živjeti, a ja želim da moj svijet bude ispunjen empatijom, ljubavlju i veseljem. Želim biti svjetlo u tami koja nas često okružuje", priča nam Ivana.

Ivana od malena voli pisati i izrađivati čestitke. Svoj dar da razveseli druge nosi još iz nižih razreda osnovne škole, kad je na hamer papiru izrađivala čestitke za rođendane.

"Prijateljima i djeci bih crtala njihove najdraže likove iz crtića na papiru uz prigodnu posvetu. Svoj dar i kreativnost iskoristila bih uvijek kako bi uljepšala nekome dan i život. Bilo da je to netko tko mi dolazi prvi put kući u posjet ili je nekome promocija, rođendan, Božić – svi već znaju kako će čestitka biti ukrašena balonima, hamer papirom i velikim šarenilom kako bih im prenijela svoju ljubav i toplinu", kroz osmijeh nam kazuje Ivana.

Ivana voli pratiti i misijske radove te je tako u nekoliko navrata slala pakete slatkiša djeci u Tanzaniji, u sirotište sv. Ante u Songei. Utočište je to za djecu bez roditelja, osnovano i vođeno od strane hrvatske udruge Kolajna ljubavi. Izgrađeno je 2010.godine, a brigu o djeci vode hrvatski volonteri.

"Oni su mi nakon Božića poslali slike, bili su presretni. Toliko se vesele malim stvarima i zaista im to puno znači što netko misli na njih. Nadalje, za sv. Nikolu uvijek volim napraviti neko iznenađenje. Svake godine bih za sv. Nikolu donijela slatkiše na Odjel za geografiju i tako razveselila prijatelje i profesore, a ove godine sam odlučila napraviti nešto posebno - iznenaditi svu djecu iz udruga za Down sindrom u Hrvatskoj. U 9 gradova diljem Lijepe naše poštom sam poslala slatkiše i čestitke, a u Split sam došla osobno sa harmonikašem, i to mi je bilo jedno predivno druženje", zaključuje.

Možemo biti sve na svijetu, ali najvažnije je da na prvom mjestu budemo dobri ljudi.

"U svijetu punom sjaja i buke važno je ponekad stati, osjetiti i podsjetiti se da postoje ljudi koji nas trebaju. Koji žive u tami i tišini. Ova čestitka za mene je više od lijepe rukotvorine, ona je svjetlo u tami, ona je zvuk. Ona je ja. Svaka perlica nam govori kako ljubav može putovati kroz tišinu i tamu. Gluhoslijepe osobe nas svojim prisustvom tiho podsjećaju da život nije u onome što vidimo ili čujemo, nego osjećamo. Želim svima nama sretnu i uspješnu godinu", poručuje Ivana.