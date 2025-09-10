Djevojačka večer u Hrvatskoj postala viralna. Cure zapjevale "Zeku", pa uslijedilo veliko iznenađenje

Djevojačke večeri znaju biti pravi vatromet emocija, od veselja i smijeha do spontanih iznenađenja koja ostaju zapamćena za cijeli život. Upravo jedno takvo iznenađenje doživjela je skupina djevojaka u Hrvatskoj, a njihov trenutak završio je na TikToku i u rekordnom roku postao viralan.

Na profilu „Prpr384“ objavljen je video s kućnog tuluma na kojem su djevojke u veselom raspoloženju zapjevale poznati hit. No, ono što je uslijedilo oduševilo je publiku – u pjevanje su se spontano uključili i dečki iz susjedstva. Nastala je prava glazbena „borba“ dviju ekipa, a snimka je u kratkom roku prikupila gotovo 380 tisuća pregleda.

– „Tko je bolji“, stoji u opisu videa.

„Mladenka pjeva da pati za bivšim, a muž joj prva ljubav!“

Komentari su se brzo počeli nizati, a korisnici su se podijelili – jedni navijaju za cure, drugi za dečke.

– „Ali mladenka koja na djevojačkoj pjeva kako je pogriješila i još uvijek pati za bivšim, pa to je sve“, napisao je jedan korisnik.

Na to se oglasila i sama mladenka Petra: – „Nemam bivšeg, budući muž mi je prva ljubav, a ovo je samo pjesma chill.“

Drugi su pak pohvalili atmosferu: – „Čak nije ni bitno tko je glasniji, lipota je vidit nešto ovakvo, pogotovo na ovoj aplikaciji gdje mržnja rađa, svaka čast“, napisao je jedan pratitelj.

Spontana zabava bez granica

U komentarima je mladenka potvrdila da dečke nisu ni poznavale prije tuluma: – „Je, mi ni ne znamo te dečke oni krenuli, mi nastavile.“

Ovaj spontani trenutak oduševio je mnoge, a poruke podrške i smijeha samo su se nizale:

– „Najjači video već duže vrijeme, svaka čast, podrška momcima.“

– „Tako izgleda to kad su ljudi sretni.“

– „Dečki su jačeee.“

– „Zamislite ovo pjevaš na djevojačkoj, wtf.“

Bez obzira na to tko je bio „bolji“, jedno je sigurno – ovaj kućni tulum ušao je u antologiju nezaboravnih djevojačkih večeri.