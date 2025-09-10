Close Menu

Djevojačka večer u Hrvatskoj postala viralna. Cure zapjevale "Zeku", pa uslijedilo veliko iznenađenje

[VIDEO] Neočekivani trenutak na kućnom tulumu oduševio stotine tisuća ljudi

Djevojačke večeri znaju biti pravi vatromet emocija, od veselja i smijeha do spontanih iznenađenja koja ostaju zapamćena za cijeli život. Upravo jedno takvo iznenađenje doživjela je skupina djevojaka u Hrvatskoj, a njihov trenutak završio je na TikToku i u rekordnom roku postao viralan.

Na profilu „Prpr384“ objavljen je video s kućnog tuluma na kojem su djevojke u veselom raspoloženju zapjevale poznati hit. No, ono što je uslijedilo oduševilo je publiku – u pjevanje su se spontano uključili i dečki iz susjedstva. Nastala je prava glazbena „borba“ dviju ekipa, a snimka je u kratkom roku prikupila gotovo 380 tisuća pregleda.

„Tko je bolji“, stoji u opisu videa.

„Mladenka pjeva da pati za bivšim, a muž joj prva ljubav!“

Komentari su se brzo počeli nizati, a korisnici su se podijelili – jedni navijaju za cure, drugi za dečke.
„Ali mladenka koja na djevojačkoj pjeva kako je pogriješila i još uvijek pati za bivšim, pa to je sve“, napisao je jedan korisnik.
Na to se oglasila i sama mladenka Petra: – „Nemam bivšeg, budući muž mi je prva ljubav, a ovo je samo pjesma chill.“

Drugi su pak pohvalili atmosferu: – „Čak nije ni bitno tko je glasniji, lipota je vidit nešto ovakvo, pogotovo na ovoj aplikaciji gdje mržnja rađa, svaka čast“, napisao je jedan pratitelj.

Spontana zabava bez granica

U komentarima je mladenka potvrdila da dečke nisu ni poznavale prije tuluma: – „Je, mi ni ne znamo te dečke  oni krenuli, mi nastavile.“

Ovaj spontani trenutak oduševio je mnoge, a poruke podrške i smijeha samo su se nizale:
„Najjači video već duže vrijeme, svaka čast, podrška momcima.“
„Tako izgleda to kad su ljudi sretni.“
„Dečki su jačeee.“
„Zamislite ovo pjevaš na djevojačkoj, wtf.“

Bez obzira na to tko je bio „bolji“, jedno je sigurno – ovaj kućni tulum ušao je u antologiju nezaboravnih djevojačkih večeri.

