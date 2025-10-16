Dječji vrtić Cvit Mediterana obilježio Erasmus dane 2025. u Tehnološkom parku Split

Dječji vrtić Cvit Mediterana obilježio je Erasmus dane 2025. u prostorijama Tehnološkog parka Split. Stručni suradnici i odgojitelji zajedno s ravnateljicom Endicom Radić Hozo predstavili su brojne Erasmus+ projekte koji su obilježili njihov profesionalni razvoj.

Ovogodišnja središnja tema Erasmus dana, pod sloganom „Živimo naše vrijednosti, stvarajmo bolju budućnost“, posvećena je vrijednostima Europske unije: ljudskom dostojanstvu, slobodi, demokraciji, jednakosti, vladavini prava i ljudskim pravima.

Na događaju se okupilo 80-ak sudionika – predstavnici škola, vrtića, domova, Grada Splita, stručni suradnici osnovnih i srednjih škola, nastavnici i odgojitelji.

"Okupili smo brojne predstavnike obrazovnih ustanova i Grada kako bismo ih upoznali sa svim aktivnostima i projektima koje Cvit Mediterana već godinama provodi. Želimo poslati poruku da Erasmus putovanja nisu samo putovanja u druge zemlje, već i putovanja prema boljemu samome sebi. Nakon svakog projekta naši se djelatnici vrate obogaćeni novim iskustvima, znanjima, otvorenošću prema različitim kulturama i razvojem kritičkog mišljenja. Sve te vrijednosti prenosimo na djecu koju odgajamo", istaknula je ravnateljica Radić Hozo.

Podršku djelatnicima vrtića izrazio je i zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, koji ima bogato iskustvo u projektnim suradnjama u obrazovnim institucijama.

"Znam koliko su počeci izazovni, ali upravo je dobra praksa koju imamo ono što nas ohrabruje da pokažemo sav potencijal i da učimo jedni od drugih. Ovo je prilika da stečeno znanje i iskustvo prenosimo dalje – kolegicama i kolegama", poručio je zamjenik gradonačelnika.

Program Erasmus+ je program Europske unije koji pruža podršku obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. Omogućuje mobilnost i suradnju u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje), obrazovanja odraslih, mladih i sporta.