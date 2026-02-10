Dječji maskenbal u Dječjem odjelu Gradske knjižnice Kaštela u srijedu 11. veljače

Maskenbal za djecu održat će se i ove godine u Dječjem odjelu Gradske knjižnice Kaštela u Kaštel Starom (Slavonska 7, uz OŠ prof. F. Lukasa) u srijedu 11. veljače u 17.30 sati.

Pridružite nam se u razigranom maškaranom književnom druženju u sklopu kojega će „bit smija, pisme, plesa, stari igar (laštrik, hula-hop, zoga) i domaći' friško isprženi' kaštelanski' pršurat (fritule) i krafni“.

Istom prilikom bit će izložene i sve slikovnice i knjige o maškarama koje ćete moći s nama čitati ili posuditi za odnijeti kući i čitati u obitelji.

Ujedno se možete odmah priključiti Zimskom obiteljskom čitateljskom izazovu GKK - čitajte i osvojite nagrade.

„Draga djeco, pridružite nam se u srijedu poslijepodne s mamama, tatama, bakama, djedovima, braćom i sestrama. Svi zajedno ćemo se dobro zabaviti uz brojne igre, priče, glazbu i ples“, poručuju organizatori. Ulaz je slobodan, uz prethodnu najavu dolaska na 021 230 172.