Dječje ruke pobrale plodove kulturne baštine: 1500 godina stara Stara maslina u Kaštelima darovala rekordni urod

Berba maslina u punom je jeku, a vrijedne dječje ruke danas su pobrale masline sa Stara kaštelanska ljepotice. Zaštićeni spomenik prirode, Stara maslina stara 1500 godina, danas je oko svoje krošnje okupila ljubitelje maslina i kulturne baštine

Berbu organizira Društvo „Bijaći“ u suradnji s Gradom Kaštela, Splitsko-dalmatinskom županijom, Agromediteranskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, JU More i krš, Udrugama „Mastrinka“ i „Šušur“, TZ Kaštela, Muzejom Grada Kaštela, SŠ „Braća Radić“ i OŠ „Bijaći“.

Berba Stare masline obavila se uz stručnu podršku Agromediteranskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a preventivnu zaštitu masline od bolesti obaviti će CIAN d.o.o. (donacija).

-Naša Stara maslina ove godine ima spektakularan urod, do sada nismo zapamtili ovoliki prinos, a sama maslina je u izvrsnoj formi. Možemo očekivati oko 400 kg maslina, a nakon berbe pristupamo preradi te vjerujemo kako će ulje biti vrhunske kvalitete, kazala je doc.dr.sc. Tatjana Klepo sa Sveučilišta u Splitu.

-Ovo je naša stara majka koju svi mazimo i pazimo, danas smo ju došli posjetiti, pobrati njene plodove na zadovoljstvo svih nas. Drago mi je vidjeti djecu koja beru masline, uče o maslinarstvu i kulturnoj baštini, tako da nema straha za buduće generacije, a također, ni za našu Staru Maslinu, kazao je Grgica Benutić , pročelnik za gospodarstvo Grada Kaštela.