Dječje igralište na Brdima ponovno je meta vandala. Pogledajte kako izgleda

Nepoznati počinitelji ponovno su oštetili igralište na Brdima, izazvavši ogorčenje među stanarima. Riječ je o prostoru koji svakodnevno koriste djeca i mladi iz kvarta, zbog čega ih ovakvi incidenti posebno pogađaju.

Stanovnici upozoravaju da igralište treba služiti sportu, rekreaciji i druženju, a ne biti meta vandalizma. Apeliraju na nadležne službe da što prije reagiraju i spriječe daljnje uništavanje.

Za sada nije poznato tko stoji iza najnovije devastacije, u kojoj su razbijene dječje klackalice i ljuljačke.