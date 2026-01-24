Djeci Splita pružena najvrjednija podrška – učenje jedan na jedan u Gradskom kotaru Gripe

U prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu održana je nova aktivnost u sklopu programa „Dajmo im šansu“, usmjerenog na pružanje individualne, ciljane i stvarne podrške djeci u učenju. Na aktivnosti je sudjelovalo više djece s područja grada Splita, što jasno pokazuje koliko je ovakav oblik pomoći potreban i tražen.

Radionica je provedena po principu jedan na jedan, koji se u praksi pokazuje kao najkvalitetniji i najučinkovitiji oblik podrške djetetu. Takav pristup omogućuje djetetu da uči vlastitim tempom, bez pritiska, s punom pažnjom voditelja i uz osjećaj sigurnosti i razumijevanja.

Podršku djeci pružala je Rina Ivas, koja je kroz individualni rad pomagala djeci u savladavanju školskog gradiva, razjašnjavanju nejasnoća te jačanju njihove motivacije i samopouzdanja.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, naglasila je važnost ovakvih aktivnosti:

„Ne postoji bolja podrška za dijete od rada jedan na jedan. To je trenutak u kojem dijete dobiva punu pažnju, osjeća da je prihvaćeno i da nije samo u izazovima s kojima se susreće. Upravo takav pristup čini razliku – ne samo u znanju, nego i u emocionalnoj sigurnosti djeteta.“

Vrijednost za djecu, obitelji i zajednicu

Program „Dajmo im šansu“ djeci donosi:

individualnu i prilagođenu pomoć u učenju

jačanje samopouzdanja i osjećaja uspješnosti

smanjenje stresa i straha od škole

razvoj pozitivnog odnosa prema učenju

Za roditelje, bake i djedove ovakav oblik podrške znači sigurnost da njihovo dijete nije prepušteno samo sebi, dok za zajednicu predstavlja ulaganje u stabilniju, obrazovaniju i otporniju budućnost.

Pogled prema 2026. godini

Udruga Ana izražava nadu da će se suradnja s Gradom Splitom, Splitsko-dalmatinskom županijom te lokalnim poduzetnicima nastaviti i u 2026. godini, kako bi se ovakve aktivnosti mogle dodatno razvijati.

Kada bi za to postojala stabilna financijska podrška, program „Dajmo im šansu“ mogao bi se provoditi kao stalna, svakodnevna podrška djeci Splita, što bi bio idealan model pomoći – dostupan, kontinuiran i prilagođen svakom djetetu koje to treba.

Udruga Ana ostaje posvećena tome da nijedno dijete ne ostane bez prilike za učenje, razumijevanje i napredak, jer ulaganje u djecu danas znači snažniju zajednicu sutra.