Dječaka (12) napao morski pas, bori se za život

Dječak se bori za život nakon što ga je jučer poslijepodne napao morski pas na istoku Sydneya. Prema dostupnim informacijama, riječ je o dječaku u dobi od oko 12 godina, koji je izvučen iz mora na plaži Shark Beach u parku Nielsen Park, u predgrađu Vaucluse, piše The Guardian. U napadu je zadobio teške ozljede obje noge.

Policija Novog Južnog Walesa izvijestila je da su hitne službe pozvane na plažu uz luku oko 16:20 sati. Dječaku je prva pomoć pružena na mjestu događaja, pri čemu su korišteni podvezi. U akciji su sudjelovale jedinice intenzivne njege i zračne medicinske službe, uključujući helikoptere CareFlight. Glasnogovornik hitne pomoći potvrdio je da je dječak s ozljedama opasnima po život prevezen u Dječju bolnicu u Sydneyju, u Randwicku.

Plaža Shark Beach je zatvorena, a policija je pozvala kupače da ne ulaze u more. Prema dostupnim informacijama, dječak je u trenutku napada plivao izvan ograđenog područja koje je zaštićeno mrežom protiv morskih pasa. Mreža u Nielsen Parku bila je oštećena tijekom velikih valova u travnju 2025. godine, a popravci su završeni početkom prosinca.

Nedjeljni napad dogodio se nakon smrtonosnog incidenta na sjevernim plažama Sydneya u rujnu, kada je 57-godišnji muškarac izgubio život na plaži Long Reef. U studenom je 25-godišnji turist iz Švicarske stradao u napadu morskog psa na plaži Kylies u Nacionalnom parku Crowdy Bay.

U ožujku prošle godine morski pas ugrizao je i plivačicu u pedesetim godinama na plaži Gunyah, na jugu Sydneya.