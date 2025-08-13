Dječak skočio sa skakaonice i usmrtio muškarca na bazenu

Jučer je u švicarskom gradu La Chaux-de-Fonds u kantonu Neuchatel, smrtno stradao 67-godišnji muškarac nakon teške nesreće na gradskom bazenu Les Mélèzes. Državno odvjetništvo otvorilo je istragu kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja, prenosi Index.

Nesreća na skakaonici

Oko 14:30 sati u središte za hitne pozive u kantonu Neuchâtel stigla je dojava da je na bazenu ozlijeđen muškarac. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je dječak skočio s 5-metarske skakaonice i pritom pao na muškarca koji je pritom zadobio teške ozljede te je, unatoč brzoj medicinskoj intervenciji, preminuo na mjestu događaja

Istraga i potraga za dječakom

Policija je ispitala svjedoke, a na bazen je pozvana i psihološka pomoć za one koji su svjedočili nesreći.

Dječak koji je sudjelovao u nesreći još nije identificiran. Policija Neuchâtela objavila je da traži dječaka starog oko deset godina, kestenjaste kose, u tamnoplavim kupaćim gaćama, za kojeg se vjeruje da je bio u pratnji žene.