Dječak iz Vukovara danima dirao sestru (9) dok je spavala, izdvojen je iz obitelji

Županijski sud u Vukovaru donio je odluku da se 14-godišnji dječak izdvoji iz svoje obitelji i smjesti u ustanovu socijalne skrbi dok traje kazneni postupak zbog šest kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja devetogodišnje sestre, piše Glas Slavonije.

Odluka je donesena rješenjem suca istrage za mladež, prema Zakonu o sudovima za mladež, a smještaj se provodi kao odgojna mjera nadzora i upućivanja u odgojnu ustanovu. Privremeni smještaj može trajati sve do pravomoćnog završetka postupka, uz obavezu suda da ga preispituje svaka dva mjeseca.

Dječaka prijavili roditelji

Dječaka su policiji prijavili njegovi roditelji. Na sudu je priznao četiri od šest djela koja mu se stavljaju na teret, navodeći da je devetogodišnju sestru dodirivao u više navrata između 16. i 25. listopada prošle godine, uvijek kasno navečer, u dnevnom boravku u kojem spavaju njegove dvije sestre. Sam je rekao da je sestra tada spavala i da nakon tih događaja ona s njim nije razgovarala. Istaknuo je da „ne zna zašto je to radio“ i da mu je, kako tvrdi, „samo palo na pamet“.

Sve je otkriveno kada je njihov otac 25. listopada ušao u dnevni boravak, podigao pokrivač i zatekao dječaka kako leži na trbuhu pokraj sestre. Otac je odmah reagirao, vikao na njega, tražio objašnjenje i poslije o svemu obavijestio suprugu. Roditelji su kasnije s dječakom razgovarali, no ni tada im nije znao objasniti svoje ponašanje. Ubrzo su sami otišli u policiju i prijavili događaj.

Dječak je na sudu izrazio kajanje i rekao da se „to nikada neće ponoviti“. U školi je dobar učenik, učenik osmoga razreda, bez ikakvih ukora, mjera, ili problema u ponašanju. Redovito je dolazio u školu i nema izostanaka. Navodi da puši cigarete, ali tvrdi da ne konzumira alkohol ni drogu.

Obitelj pod nadzorom dugi niz godina

Predstavnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad navela je da je obitelj već godinama pod nadzorom socijalnih službi i da su roditelji imali više mjera obiteljsko-pravne zaštite. Obitelj živi skromno, u lošim higijenskim uvjetima, a odnosi roditelja su dugo narušeni.

U kući je prema nalazu socijalnih službi pronađen i muškarac koji je dvaput osuđen za silovanje, što dodatno pogoršava sigurnosne uvjete. Dodala je i da su maloj djeci u kući dostupni pornografski sadržaji preko mobilnog telefona oca.

Socijalna radnica zaključila je da nije prikladno da dječak boravi kod bake, jer se i sam otac žalio da se baka „loše skrbila“ o njemu, kao i da se ne bi moglo nadzirati njegovo ponašanje. Smatra da je najbolje rješenje smještaj u odgojnu ustanovu u kojoj će stručnjaci raditi s dječakom i nadzirati njegov razvoj, ponašanje i mentalno zdravlje.

Majka maloljetnika izjavila je da ne želi da joj sin bude smješten u dom te da se boji da bi ga tamo netko mogao zlostavljati. Predložila je da ona spava sa ženskom djecom, a da otac spava s dječacima, uz zaključavanje vrata. Međutim, sud i socijalne službe ocijenile su da to nije dovoljno da bi se osigurala sigurnost i zdrava okolina.

Sud je u zaključku naveo kako postoje osnovane sumnje da je dječak počinio kaznena djela te da u obitelji vladaju uvjeti koji nisu pogodni za njegov daljnji razvoj niti za odgovarajuću zaštitu ostale djece. Istaknuto je da se radi o vrlo ranoj dobi u kojoj je dječak tek postao kazneno odgovoran te da mu je potrebna stručna pomoć različitih profila, kao i stalna opservacija kako bi se utvrdilo postoje li psihičke smetnje koje su mogle pridonijeti njegovom ponašanju. Smještaj u ustanovu omogućit će mu nastavak školovanja te sigurne uvjete dok traje postupak.