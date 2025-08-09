Dječak (4) izašao iz bolnice, a onda se dogodila tragedija

U južnoj Engleskoj jučer je u poslijepodnevnim satima život izgubio četverogodišnji dječak nakon što ga je udario autobus ispred bolnice, prenosi BBC.

Policija je pozvana ispred bolnice Queen Elizabeth Queen Mother (QEQM) u Margateu nešto nakon 16 sati u četvrtak. Prema priopćenju policije Kenta, dječaka je udario dvoetažni autobus u blizini ulaza u hitnu službu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Navodno je nekoliko trenutaka prije nesreće dječak pješice napustio bolnicu.

„Bilo je mnogo automobila, a autobus je imao poteškoća s prolaskom. Sljedeće čega se sjećam jest da je dječak bio pod autobusom“, izjavio je jedan svjedok za BBC.

Autobusna tvrtka Stagecoach potvrdila je da je vozilo iz njihova voznog parka sudjelovalo u nesreći te je obitelji izrazila sućut.

„U potpunosti surađujemo s policijskom istragom i pružamo podršku našem vozaču“, priopćili su iz tvrtke.

Dječak je prebačen u bolnicu, no ubrzo je proglašen mrtvim. Policija Kenta pozvala je sve osobe koje imaju informacije ili snimke vezane uz nesreću da im se jave.