Dječak (16) s teškim opeklinama se bori za život: Kruže priče o opasnom TikTok izazovu

Šesnaestogodišnji dječak iz okolice Bjelovara nalazi se u kritičnom stanju te je priključen na respirator u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Kako doznaje Bjelovar live, dječak je u četvrtak zaprimljen u Općoj bolnici Bjelovar s teškim opeklinama trećeg stupnja na oko 95 posto tijela.

Zbog težine ozljeda prevezen je na daljnje liječenje u zagrebačku Klaićevu bolnicu, gdje je zadržan na intenzivnom liječenju.

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su da su zaprimili dojavu o događaju te kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti.

Za sada nema službenih informacija o tome kako je došlo do ozljeđivanja.

Tik Tok izazov?

Ipak, pojavile su se različite neslužbene informacije o mogućem uzroku nesreće. Prema pričama koje kruže među mještanima i na društvenim mrežama, spominje se mogućnost da je dječak navodno pokušao izvesti opasan izazov kakav se može vidjeti u nekim videozapisima na TikToku.

Riječ je o postupku u kojem se zapaljiva tekućina stavlja u usta i potom raspršuje prema plamenu kako bi se stvorio efekt vatrenog mlaza. Prema toj verziji događaja, pritom je došlo do naglog zapaljenja.

Međutim, te informacije zasad nisu potvrđene od strane policije niti drugih nadležnih institucija.

Neslužbeno se također prepričava kako su nakon događaja dječaku u pomoć pritekli mještani. Policija o tim detaljima zasad nije iznosila informacije.

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi i da je policijsko istraživanje još u tijeku, više informacija očekuje se nakon završetka službenog postupanja nadležnih institucija.