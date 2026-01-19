Dječak (12) i dalje se bori za život nakon napada morskog psa u luci Sydney: Policajci su ga oživljavali

Dvanaestogodišnji dječak bori se za život nakon što ga je u nedjelju poslijepodne u luci Sydney u Australiji napao veliki morski pas.

Policija je upozorila ljude da ne ulaze u vodu na obližnjim mjestima za kupanje.

Policija Novog Južnog Walesa izjavila je da je dječak skakao s popularne stijene u blizini parka Nielsen na istoku Sydneya oko 16:20 sati s prijateljima kada se dogodio napad morskog psa, piše Guardian.

Dječakovi prijatelji, svi slične dobi, požurili su mu pomoći, a barem jedan je skočio u vodu kako bi ga izvukao na sigurno.

Narednik Joe McNulty, zapovjednik pomorskog područja policije Novog Južnog Walesa, pohvalio je prijatelje zbog njihove brze reakcije.

"Postupci njegovih prijatelja koji su ušli u vodu i izvukli ga bili su izuzetno hrabri“, rekao je McNulty te dodao:

"Sve što mogu reći je da su postupci policije... tima koji je u to vrijeme izvodio oživljavanje, bili izvanredni. Bio je to školski primjer spašavanja koje je omogućilo dječaku šansu za preživljavanje. Sada ga čeka borba za život, a postupci hitne pomoći jučer su mu također to omogućili."

Oživljavali dječaka

Policajci na gliseru reagirali su u roku od nekoliko minuta, a jedan od njih stavio je dvostruki podvez na obje dječakove noge kako bi zaustavio krvarenje. Policajci su ga oživljavali dok je brodom prevezen u obližnji Rose Bay, gdje su ga čekale ekipe hitne pomoći koje su ga trebale odvesti u bolnicu.

Ostao je u kritičnom stanju s ozljedama obje noge, prenosi Dnevnik.hr.

Inspektor Giles Buchanan iz hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da je podvez koji su policajci primijenili ubrzo nakon napada "definitivno bio intervencija koja je spasila život". Početnu reakciju na napad opisao je kao "situaciju reanimacije", napominjući da je dječak bio bez svijesti kada su službenici hitne pomoći stigli.

Dječaka je trebalo intubirati kako bi mu se pomoglo s disanjem.

Idealni uvjeti za napade

Stručnjaci tvrde kako su se nakon obilnih kiša prošlog vikenda stvorili idealni uvjeti za napade u luci u kojoj je uslijed spomenutih uvjeta mnoštvo sitne ribe što privlači morske pse, a posebice bikove jer su dobro prilagođeni hranjenju u mutnoj vodi.

"U tim uvjetima mogu vrlo jednostavno pronaći hranu. Kiša uzrokuje kretanje ribe oko područja poput luke Sydney, a morski psi ih slijede", kazao je Daryl McPhee, izvanredni profesor i stručnjak za morske pse na Sveučilištu Bond.

Rekao je i da su ugrizi morskih pasa rijetki u luci te da ih je bilo samo četiri u posljednjih 50 godina.

Također, u odvojenom incidentu u ponedjeljak, morski pas je napao 11-godišnjeg dječaka u Dee Whyju, na sjeveru grada. Ostavio je više tragova ugriza na njegovoj dasci, ali dječak je srećom neozlijeđen.