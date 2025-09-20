Djeca učila prometna pravila na Rivi: ZTK Split u akciji s HAK-om

Splitska Riva pretvorila se u veliku učionicu na otvorenom zahvaljujući manifestaciji „Sigurno u školu s HAK-om 2025.”, čiji je cilj bio djecu – od vrtićke do osnovnoškolske dobi – podsjetiti na važnost prometne sigurnosti uoči nove školske godine.

Događaj su zajednički priredili Hrvatski autoklub, Autoklub Split, MUP i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, uz aktivno sudjelovanje Zajednice tehničke kulture grada Splita (ZTK). Brojni mališani, njihovi roditelji i slučajni prolaznici imali su priliku učiti o pravilnom ponašanju pješaka i vozača te o osnovnim prometnim propisima.

Zajednica tehničke kulture iskoristila je priliku da predstavi svoj cjelogodišnji program i rad 19 udruga članica, s posebnim naglaskom na radionice tehničkih aktivnosti. Tajnik ZTK-a Tomislav Nikolić predstavio je posjetiteljima bogatu ponudu, dok su članovi novoosnovane udruge STORM, Nenad Grgas i Ante Vuković, privukli pažnju demonstracijom vožnje automodela na daljinsko upravljanje.

Najmlađi su se posebno zabavili uz interaktivni kviz o prometnim propisima, koji je vodio Nenad Grgas, a kroz koji su mogli provjeriti i proširiti svoje znanje o sigurnosti u prometu.

Manifestacija je potvrdila kako se zabava i edukacija mogu spojiti u korisno iskustvo – podsjetnik da prometna kultura počinje u najranijoj dobi, uz podršku lokalne zajednice i stručnjaka.