Djeca su testirala i najbolje ocijenila ova dva slovenska vodena parka

Volite li kombinirati obiteljski odmor na moru s istraživanjem kontinentalnih bisera znajte ovo - Slovenija se ljeti pretvara u pravi raj za obitelji. Nudi savršen spoj užitaka na termalnim izvorima, tobogane koji oduševljavaju i velike i male, opuštajuće trenutke na mjestima gdje se posebno njeguje kult ugodnog snivanja te posebnih doživljaja destinacija. Istražujući ponudu dvije destinacije od Zagreba udaljene do 200 kilometara pozvali smo mališane da i one ispituju Terme 3000 u Moravskim Toplicama i Termalni park Ptuj , koje slove kao dvije Slovenske destinacije idealne za obiteljski odmor s naglaskom na vodenu zabavu i sadržaje prilagođene najmlađima. Evo što se posebno svidjelo šestogodišnjoj Luci, osmogodišnjoj Neu te tinejdžericama Naomi, Leonori i Emi.

Terme 3000 - 3000 razloga za odličnu zabavu svih generacija

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U srcu Prekmurja su se smjestile Terme 3000. Ovo je odredište koje je poznato po svojoj jedinstvenoj, crnoj termomineralnoj vodi , koja izvire s dubine od 1175 metara i ima blagotvorna svojstva. No, za obitelji s djecom, Terme 3000 su prije svega sinonim za nevjerojatnu zabavu u vodenom Termalnom parku Terme 3000. Prostire se na atraktivnoj površini i nudi pregršt bazena s termalnom i običnom vodom, a glavni adut za djecu su tobogani. Od onih mirnih za najmlađe, do adrenalinskih spusta, poput Aqualoopa, koji je ujedno i prvi kružni looping tobogan u Europi. Tu je i tobogan Kamikaze za najhrabrije, Free Fall za one koji traže osjećaj slobodnog pada, Jednorogov spust i Svemirska rupa. Više o toboganima na https://www.sava-hotels-resorts.com/hr/terme-3000/ponuda-i-dozivljaji/termalni-park-i-hotelski-bazeni/termalni-park-terme-3000/

"Sve smo tobogane isprobale i svi su odlični" - rekle su nam Naomi, Leonora i Ema na kraju dana kojeg su provele u bazenima. Ok - bilo je to i pauza za ručak, kušale su cure i prekmursku gibanicu, a onda su s mlađima obule tenisice i zaigrale kviz u zelenoj oazi koja okružuje ovaj divan kompleks hotela. Za to vrijeme roditelji su uživali opuštajući se u termalnoj vodi i brojnim wellness i spa uslugama.

Smještaj nedaleko od vodenog parka

Smještaj u Termama 3000 prilagođen je obitelji te nudi opcije od hotela s izravnim pristupom vodenom parku, do apartmana i kamping smještaja koji pružaju dodatnu privatnost i udobnost. Posebno je popularan Hotel Termal s renoviranim sobama za urbane obitelji i velikim balkonima i terasama na kojima se može nastaviti druženje nakon kupanja. Hotelski smještaj često uključuje programe animacije za djecu, dječje klubove i organizirane aktivnosti koje osiguravaju da je malenima uvijek zabavno, dok se roditelji mogu izostaviti. Uz to, svi se obroci poslužuju na švedskom stolu koji omogućuje da svako dijete svoju tanju napuni onima što voli.

"Ovdje su pohanci kao kod kuće" - komentirao je Neo koji je uz vodene atrakcije hvalio i to što se boravak u Termama 3000 kombinira kratkim izletima po destinaciji.

Kratki izleti u Prekmurje

Osim vodenih radosti, Prekmurje krije i druge zanimljivosti. Nezaobilazna je posjeta čokolateriji Passero, gdje obitelji mogu otkriti tajne izrade čokolade, uživati u degustacijama i čak sudjelovati u radionicama izrade vlastitih slatkih remek djela. Nedaleko od termi nalazi se i Expano , impresivni izložbeni paviljon koji posjetitelje, uz pomoć moderne tehnologije i interaktivnih instalacija, vodi na putovanje kroz Prekmurje. Prikazuje njegovu kulturu, povijest, prirodnu ljepotu i gospodarski razvoj. To je edukativno - zabavni centar koji će zainteresirati i djecu i odrasle. Može se reći da je to i veliko dječje igralište i motorički park s 35 različitih sprava za motorički razvoj. Moguće je iznajmljivanje SUP-ova, kajaka, električnih bicikala i rola za istraživanje jezera i okolice. Sadrži prostore za piknik i šetnice oko jezera, prilagođene posjetiteljima svih dobnih skupina.

Termalni park Ptuj

Na suprotnom kraju Slovenije, u najstarijem slovenskom gradu Ptuju, nalaze se Terme Ptuj iu njima Termalni park Terme Ptuj . Ovaj je park dio bogate turističke ponude Ptuja, grada poznatog po svom dvorcu, povijesnoj jezgri i rimskoj baštini. Termalni park Terme Ptuj obitelji nudi savršeno ljetno osvježenje. Prostire se na velikoj površini i nudi bazene s termalnom vodom, ali i bazene s običnom vodom, prilagođene svim uzrastima. Najveći sustav tobogana u Sloveniji! Šareni tobogani nude sve – od spustova vodenim madracima do slobodnog pada i skokova u srednjem dijelu tobogana. Nudimo tobogan za baš svaki stupanj hrabrosti!

Od onih koji vijugaju kroz zeleni krajolik, do brzih spustova koji izazivaju veliko uzbuđenje. Park je dizajniran tako da osigura sigurnost i zabavu za sve uzraste, s plitkim dječjim bazenima, vodenim igralištima i prostorima za sunčanje i odmor.

"Termalni park Ptuj je top - tobogani su moderni i jako zabavni, a kad se ovdje možete odlično zabaviti i na sportskim terenima igrajući mini golf" - rekli su u glasu mališani hvaleći i odličnu hranu u hotelskom restoranu, ali i velike prostrane sobe s odlično dizajniranim dijelovima za mame i tate ali i mališane. Kad na ovom mjestu boravi više obitelji s djecom slične dobi upravo ovakva organizacija hotelskih soba povezanih balkonima pruža mogućnost druženja nakon kupanja.

Izleti u okolicu

Smještaj u Termama Ptuj uključuje hotelske opcije s izravnim pristupom bazenima, ali i kampiranje u blizini, što je popularan izbor za obitelji koje žele potpunu slobodu. Hotelski smještaj često nudi dječje animacije, igrališta i posebne pakete za obitelji. istraživanje samog Ptuja nezaobilazno je uz posjet termama. Djeci će biti zanimljivo istražiti Ptujski dvorac , koji se uzdiže iznad grada i pruža fantastičan pogled, ali i jako popularan park Pravljični gozd Rdeča Kapica udaljen od termi samo 15 minuta vožnje automobilom. Tu je na površini od jedan kilometar smješteno 'naselje' s kućicama u kojima se pričaju dječje bajke kroz niz interaktivnih doživljaja. Bez obzira na dob djece, posjetite ovo mjesto. Iznenadit ćete se kad iu sebi probudite dijete.

Idealne destinacije za obitelji koje žele savršen odmor ovog ljeta

Ove dvije slovenske destinacije, iako su geografski udaljene, savršen su spoj za obiteljski odmor. Terme 3000 sa svojom jedinstvenom crnom vodom i toboganima te Terme Ptuj sa svojom povijesnom pozadinom i vodenim radostima, obećavaju nezaboravnu ljetnu avanturu. Naglasak na sadržajima za djecu koji se uređuju od raznovrsnih tobogana i bazena, preko animacijskih programa, do obiteljski prilagođenog smještaja, čini ih idealnim izborom

za sve koji traže aktivan, zabavan i opuštajući odmor u Sloveniji. Spoj vodenih parkova s lokalnim atrakcijama poput čokolaterije, interaktivnog centra ili povijesnog dvorca, pruža cjelovit doživljaj koji će oduševiti cijelu obitelj.