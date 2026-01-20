Djeca ostavljena na skijalištu, agencija otišla bez njih

Četvero maloljetne djece ostavljeno je na skijalištu na Kopaoniku jer za njih i njihovu opremu nije bilo mjesta u kombiju, prenosi Dnevnik.

Turistička agencija Gea Tours donijela je šokantnu odluku da djecu ostavi samu na vrhu popularnog skijališta u Srbiji jer su po skupinu skijaša poslali manji kombi, u koji stane osam putnika, ali samo šest kofera.

Iako su djeca imala uredne povratne karte za Beograd, agencija je rekla da će ih povesti, ali da kofere moraju ostaviti na skijalištu te će ih oni preuzeti i vratiti tijekom sljedećih nekoliko dana, kada bude mjesta u njihovim vozilima.

Dvoje djece od 15 godina i dvoje od 16 godina ostalo je na vrhu planine. "Gea Tours ih je ostavio bez ikakvog osjećaja odgovornosti na Kopaoniku. Djeca su imala kupljene povratne karte, a gore su otišli s istom količinom prtljage kao za povratak i nije bilo problema. Prije polaska na planinu jedan od dječaka je čak nazvao agenciju i pitao postoji li ograničenje prtljage i dobio odgovor da ga nema", rekla je jedna majka za Nova.rs.

Majka tvrdi da su drugi putnici zauzeli kombi s daskama i opremom za skijanje te da stoga nije bilo mjesta za redovne kofere.

"Prilikom pakiranja stvari vozač im kaže da stvari ne mogu stati u vozilo i da je jedino rješenje da stvari ostave na Kopaoniku i da će ih nekad, kada budu imali mjesta, pokupiti s planine i donijeti u Beograd. Djeci je to bio problem, imali su skije, pancerice, ruksake", kaže majka.

Od agencije su dobili odgovor da to nije njihov problem te da kontaktiraju s objektom u kojem su djeca bila te ih zamole da tamo ostave stvari.

"Unajmili smo privatni kombi kako bismo ih mogli vratiti zajedno s njihovim stvarima. Kasnije smo otišli u agenciju, gdje su nam vratili dio novca za kartu", rekla je majka.