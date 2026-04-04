Divljao na cesti: Prijetio palicom i udarao tuđi automobil

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom zbog sumnje kaznenog djela i prekršaja.

Naime, utvrđeno je da je 57-godišnjak dana 3. travnja oko 13,40 sati, u Ulici Mihovila Pavlinovića u Slavonskom Brodu, zbog nesuglasica u prometu vikao i galamio na 52-godišnjaka prijeteći mu drvenom palicom, a potom vratima svog automobila udarao u vozačeva vrata osobnog automobila 52-godišnjaka oštetivši ih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policijski službenici su od osumnjičenog privremeno oduzeli drvenu palicu te protiv njega podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o oružju te posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu kao nadopunu kaznenoj prijavi zbog počinjenog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.