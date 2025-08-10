DIVLJANJE NA MORU Pojačani nadzor otkrio 26 prekršaja

Od 1. do 9. kolovoza 2025. godine policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar nastavili su s pojačanim nadzorom na moru u cilju ostvarivanja veće sigurnosti nautičara, ronioca i plivača.

Policijski službenici u tom periodu su utvrdili ukupno 26 prekršaja nepropisnog glisiranja.

Temeljem odredbi Pomorskog zakonika, prekršajno su sankcionirali 5 hrvatskih i 21 stranog državljanina koji su nepropisno upravljali plovilom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale u zadarskom akvatoriju na širem području Zadra, Biograda, Vira, Vrsi te otoka Pašmana, Ugljana i Dugog otoka.

Osobama zatečenim u prekršajima izdani su prekršajni nalozi uz novčane kazne u iznosu od 400,00 eura.

"Pozivamo i ovim putem nautičare i ostale sudionike na moru na pridržavanje odredbi ne samo Pomorskog zakonika već i drugih propisa bitnih za sigurnost na moru.

Podsjećamo, nautičarima nije dozvoljeno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara, kupačima je dozvoljeno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, a ronioci na propisan način moraju označiti mjesto zarona", poručuje PU zadarska.