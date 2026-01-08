Direktor utajio porez i prao novac, oštetio vlastitu tvrtku za 170 tisuća eura

Policajci PU sisačko-moslavačke, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Sisku, dovršili su opsežno kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminala. Muškarca se tereti da je oštetio vlastitu tvrtku za više od 170.000 eura, varao državu utajom poreza te na kraju oprao nezakonito stečen novac, stoji u policijskom priopćenju.

Izvlačio novac fiktivnim računima

Istražitelji sumnjaju da je 47-godišnjak, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva, tijekom 2021. godine na području Popovače s računa tvrtke isplaćivao novac na temelju lažnih i fiktivnih računa. Na taj je način, sumnja se, tvrtku oštetio za ukupan iznos od oko 171.000 eura, a novac je koristio za osobne potrebe.

U istom razdoblju osumnjičen je i za utaju poreza jer u poreznim prijavama nije iskazao stvarnu dobit tvrtke. Time je državni proračun oštetio za više desetaka tisuća eura, a zbog neplaćenih poreza i prireza oštećen je i proračun lokalne samouprave.

Kako bi prikrio nezakonite radnje, Poreznoj upravi je dostavljao neistinite i nevjerodostojne račune, čime je počinio i kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Pranje novca i neuredno knjigovodstvo

Novac koji je stekao kaznenim djelima podizao je na bankomatima i trošio na osobne potrebe, što policija kvalificira kao pranje novca. Uz to, utvrđeno je da u razdoblju od 1. siječnja do 8. kolovoza 2023. godine nije vodio poslovne knjige u skladu sa zakonom, zbog čega je prijavljen i za povredu obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Zbog sumnje u počinjenje svih navedenih kaznenih djela, protiv 47-godišnjaka i njegovog trgovačkog društva podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.