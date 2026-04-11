Direktor poznate hrvatske kompanije dobio 630.000 eura nagrade

Direktor poznate hrvatske kompanije upravo je dobio godišnju nagradu od čak 630.000 eura.

On je Dalibor Ćubela, predsjednik uprave Zagrebačke banke. Skupština banke u petak je odobrila da mu se isplati “individualni iznos godišnjeg bonusa za 2025. godinu u ukupnom bruto iznosu od 460.000 eura”.

Osim toga, Ćubela je dobio i više od 7000 opcijskih dionica tržišno vrijednih gotovo 170.000 eura. I tu je riječ o bruto iznosu nagrade u opcijskim dionicama. Ukupno, dakle, blizu 630.000 eura, piše Danica.

Član uprave Zabe Slaven Rukavina dobio je dionice banke vrijedne 96.000 eura, Jasna Mandac 76.000, Aleksandra Rašić 45.000, Stefano Gison 19.000, a članica uprave Ivana Lonjak Dam dionice tržišno vrijedne 15.000 eura.

Zagrebačka banka priopćila je jučer kako je otpustila ukupno 42.403 dionice u skladu s odlukama uprave i nadzornog odbora o odobrenju ukupnog iznosa za 2025. godinu.

Bonus predsjednika uprave Zabe Ćubele manji je nego za pretprošlu godinu, kad je iznosio 556.000 eura bruto. Kako je na čelo Zabe došao početkom srpnja 2024. godine, za tu mu je godinu lani isplaćena polovica bonusa – 278.000 eura.