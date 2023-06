Direktor Nikoličius: 'Povezuju nas sa svima, Džekom, Perišićem, Rakitićem, mogu nabrajati..Jedno je želja, a drugo mogućnost'

Hajduk je u Mravincima počeo s pripremama za novu sezonu koja počinje za manje od mjesec dana Superkup utakmicom protiv Dinama na Maksimiru. Na prozivci nije bilo Nikole Kalinića i Chidozieja Awaziema, čija sudbina u bijelom dresu će se doznati u sljedećim danima, pišu 24sata. Kaliniću je istekao ugovor na kraju sezone i pitanje je hoće li ostati, a nigerijskom stoperu je istekla posudba pa Hajduk pregovara s Boavistom o njegovom otkupu.

Nogometaši Hajduka prvi će tjedan trenirati u Mravincima zbog renovacije i radova na oba poljudska terena, a u ponedjeljak 26. lipnja prva momčad odlazi u Sloveniju, odnosno u Bled, gdje će odraditi središnji dio priprema te odigrati niz prijateljskih utakmica.

Novu sezonu su prvog dana priprema najavili trener Ivan Leko i sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Neću govoriti koliko želim igrača, prošli put je bilo takvo iskustvo da nije bilo baš najsretnije. Otišlo je osam igrača, došao je Šarlija s kojim sam zadovoljan, on je igrač koji ima kvalitetu i iskustvo, emociju za nas, tako da puno očekujemo od njega. Pričamo, imamo plan, želimo biti bolji i sigurno ćemo biti bolji ove sezone. Puno smo naučili zadnjih pola godine. Jako sam sretan da opet možemo početi trenirati i raditi na nečemu što bi trebalo biti sigurno dobro - rekao je Leko u uvodu.

Koliko mladi igrači mogu pomoći Hajduku u novoj sezoni?

- Ima materijala. Mladi su pokazali u prošloj sezoni da su dobri i da se može na njih računati, mi smo ih već i koristili. Ima par igrača koji su se vratili, klasična priča prvog tjedna. Dok se ne popunimo i dođemo do idealnog broja za odlazak u Sloveniju, svatko će imati svoju šansu, ali svi znamo da na pripreme igrači dolaze sa statusom. Oni koji su iskusniji imaju prednost da potvrde svoju kvalitetu i znanje da nastave tu. A oni koji su bili dolje, da iskoriste svaki trening i minute i da pokažu da se na njih može računati, pišu 24sata.

Raspored na početku sezone je poprilično težak. Superkup, tri derbija i dvije europske utakmice u prvih mjesec dana. Dobro ili loše?

- Mene to veseli. Mi želimo igrati velike utakmice, velike utakmice su za velike ekipe. Moraš igrati sa svakim. Meni je osobno bio dobar osjećaj, ima ljudi koji kažu da je bolje ovako, ali ako si sretan i pošteno radiš, sve ti se događa što ti se treba dogoditi. Od prvog dana ćemo raditi s ambicijom da budemo bolji, ima dosta prostora, pokazali smo zadnja dva mjeseca da možemo biti dobri. Ponizno raditi puno i malo pričati, kad dođu ključni momenti, a to je svaka utakmica za rezultat, da bi bili pravi.

Lovre Kalinić i Josip Elez propustili su drugi dio prošle sezone zbog ozljede. Kakvo je stanje s njima?

- Oni su ključni igrači. Lovre je kapetan, a Elez je bio stožerni stoper. Nisu na sto posto, ali ide dobro, puno su radili u ovoj pauzi i očekujem da se što prije priključe punom radu. Ići će u Sloveniju.

Klub je objavio informaciju o većini igrača, ali nije o trojici. Računate li na njih, to su Awaziem, Nikola Kalinić i Vuković kojemu ističe posudba.

- Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji, imali smo nekoliko razgovora i možete očekivati sljedećih dana da će klub i ti igrači izaći s odlukama što i kako dalje.

Kakva je situacija s terenima?

- Ja stvarno očekujem da će biti baš dobri. Zadnja tri mjeseca, ljudi koji rade terene, napravili su ogroman posao s glavnim terenom koji je postao jako dobar. Rade kao psi i znaju. Kada znaš i radiš, vide se rezultati. Poslije priprema u Sloveniji bismo trebali imati pravi pomoćni i glavni teren.

Kakav je cilj uoči nove sezone?

- Za ciljeve se ne trebamo lagati i govoriti. U velikom klubu u svakoj zemlji pucaš visoko. Da bi došao tamo gdje trebaš doći, moraš šutjeti i raditi. Složiti dobru radnu ekipu koja ima kvalitetu i dobar balans. Imati fokus dobiti svaku sljedeću utakmicu. Na jednom dugom roku, dođeš tamo gdje trebaš doći.

Kostur momčadi je ostao na okupu. Koliko je to dobro za iskorak naprijed?

- Mislim da je to u svakom klubu dobra stvar. Što više radiš, imaš više automatizma, poznajete se s ljudske strane, uživate raditi. Rezultati dolaze nakon mira i dugotrajnog rada. Mi nećemo kupovati vrijeme i previše se lagati, kada me klub odlučio za trenera, dogovor je bio da u prvih šest mjeseci napravim što više mogu pa se u drugoj godini mora vidjeti nešto ozbiljnije. Mislim da smo puno naučili u prvih šest mjeseci. Veselimo se prvom treningu da se spremimo i da budemo bolji. Imam neki dobar osjećaj. Pričati hoćemo li biti prvaci, to je trošenje riječi. Hajduk je veliki klub i svi znamo što bi veliki klubovi trebali raditi. Ja ću obećati da ćemo dati sve od sebe, znam da ćemo imati veliku ekipu. Sad hoćemo li dogodine pričati je li ovo bio uspjeh ili nije...

Što treba promijeniti ove godine?

- Bile su dobre pripreme na zimu, ali smo imali puno peha, svega se izdogađalo. Ključno je da u tim teškim momentima svi u klubu učimo da bismo sad bili bolji. Želimo promijeniti stvari. Trudimo se, gledamo, analiziramo, da bismo bili bolji. Očekujem pomake u fizici, taktici, s mentalne strane. Imamo prostora za napredak u svim aspektima.

'Mislim da je poslije poraza na Maksimiru momčad počela drugačije izgledati, vidio se individualni napredak'

Posljednjih osam utakmica prošle sezone je obrazac kako biste trebali igrati u budućnosti?

- Pa je. Mislim da je poslije poraza na Maksimiru momčad počela drugačije izgledati, vidio se individualni napredak. Puno tih stvari je krenulo nabolje. Uzeli smo drugo mjesto i Kup, što nam je dalo za pravo da vjerujemo da se može još i bolje. Odgovor na vaše pitanje je da će to biti baza polaznica priprema. Nogomet je dinamičan, ovo što pričamo danas ne mora značiti da ću pričati za tri tjedna.

Stručni stožer?

- Bile su sitne promjene, vidjet ćemo što i kako, kao i s momčadi. Tu želimo biti bolji, raditi analize da bismo napredovali u svakom segmentu - završio je Leko.

Nakon njega je riječ preuzeo sportski direktor Mindaugas Nikoličius, glavni odgovorni za pojačanja. Jedno je već doveo u potpunoj tajnosti, riječ je o stoperu Zvonimiru Šarliji. A da će doći novi igrači?

- Imamo plan za pojačanja, imamo dogovor s trenerom koje igrače želimo dovesti i koje pozicije želimo pojačati. Nadam se da ćemo što prije dovesti pravog igrača koji će nam pojačati konkurenciju i pomoći. Ne želim reći broj igrača, znamo što želimo i koliko nam treba pojačanja, ali tek je počeo prijelazni rok. Moguće je i da netko od igrača ode.

Navijači traže velika imena, što im možete obećati do kraja prijelaznog roka?

- Povezuju nas sa svima, Džekom, Perišićem, Rakitićem, mogu nabrajati. To je lijepo, ljudi žele prave igrače koji mogu pomoći. Trebamo biti realni i znati u kojim ligama igraju i koliko zarađuju. Jedno je želja, a drugo mogućnost. Naravno, moramo vidjeti s bilo kojim igračem kojeg želimo, da je pravi za Hajduk i dat ćemo sve da ga dovedemo. Svaki igrač je svoja priča. Ako se pojavi mogućnost za pravog igrača i da vidimo da je to veliko pojačanje, onda uvijek uskočimo u tu priču - zaključio je Nikoličius, pišu 24sata.