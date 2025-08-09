"DIREKT U GLAVU" KONAČNO OPET U DALMACIJI! Borko Perić i Filip Detelić nasmijat će publiku na Braču i u Šibeniku

Dva nevjerojatna glumca i njihov verbalni okršaj razbudit će i one koje je dugo, toplo ljeto uljuljkalo u ljetnu letargiju i prodrmati vas neprimjereno velikom dozom smijeha. Glumački asevi, dobitnici nagrade Hrvatskog glumišta i dvojac koji nikog ne ostavlja ravnodušnim - Borko Perić i Filip Detelić stižu osnažiti vam trbušne mišiće smijehom.

Komediju za krepat "Direkt u glavu" pogledajte:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

14.8. u 21h u Ljetnom kinu Supetar na Braču i

15.8. u 21h u Amfiteatru D-Resorta u Mandalini

Borko Perić i Filip Detelić izuzetan su kazališni tandem. Vrsni su glumci s dugogodišnjim angažmanom u zagrebačkom kazalištu Kerempuh, dobitnici su Nagrade hrvatskog glumišta, publika ih obožava a uz sve to i privatno su dvojac koja razoružava smijehom. Njihovi britki verbalni okršaji rijedak su talent a komedija "Direkt u glavu" konačno im je dala priliku na kazališnim daskama izbaciti sve što si imaju za reći.

Na radost publike koja će ovaj verbalni okršaj ima prilike gledati uživo.

I ne samo gledati već, sudjelujući, im i presuditi!

Što da sa svojim životom, odnosno smrću, napravi mrtvi glumac koji se našao pred kazališnom publikom i nekim sumnjivim tipom koji samo postavlja provokativna pitanja, a ne nudi nikakve odgovore?

Vrlo čudna i tragikomična situacija dovela ga je na daske koje ovog puta život ne znače.

Poznati glumac Borna je umro. Nije kremiran i sad je bijesan. Ne zna što se događa i zašto se kao pokojnik našao pred publikom i sumnjivim likom po imenu Franjo.

Ono što Bornu muči jest kako je umro i zbog čega?

U stvari, zašto je uopće i živio?

Koji je smisao svega?

Hoće li mu presuditi publika ili neka viša sila?

DIREKT U GLAVU je kazališni hit u kojem iskusni glumci Borko Perić i Filip Detelić doslovno ostavljaju dušu na pozornici te preispituje sve živo i mrtvo, uz salve smijeha i jedinstveno iskustvo za gledatelje

Ne propustite ih pogledati i nasmijati se s njima!

ULAZNICE:

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

ŠIBENIK PRODAJNA MJESTA

ENTRIO.HR

Ghetaldus i Tisak media (Dalmare)

Ghetaldus (Kaufland Šibenik)

Petrol Šibenik

SUPETAR PRODAJNO MJESTO

Caffe bar "Grande" (Tommy)

Blagajna kina Supetar (sat vremena pred početak izvedbe)