Direkt napustio tematsku sjednicu Gradskog vijeća o prostornim zakonima

Stranka Direkt oglasila se putem društvenih mreža povodom današnje tematske sjednice Gradskog vijeća, na kojoj se raspravljalo o prijedlozima Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Kako navode iz Direkta, njihov vijećnik Jakov Prkić odbio je sudjelovati u radu sjednice nakon što je na samom početku postalo jasno da u raspravi neće sudjelovati predstavnici struke te da vijećnicima nisu dostavljeni nikakvi radni materijali. Smatraju da je u takvim okolnostima rasprava besmislena, osobito uz činjenicu da su sporni zakoni već izglasani u Hrvatskom saboru.

Prkić je zbog navedenih razloga napustio sjednicu, poručivši kako bez stručnog uvida i konkretnih materijala nije moguće voditi kvalitetnu i smisleno raspravu.

U objavi su poručili kako stranka Direkt podržava sve zakonske inicijative koje bi dovele do stavljanja, kako navode, štetnih zakona izvan snage, bilo putem ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom ili, kao krajnje rješenje, raspisivanjem referenduma.