Dio splitskih ulica bit će zatvoren zbog utrke Glow Run Croatia

U subotu, 27. rujna, u Splitu će se održati rekreativna utrka “Glow Run Croatia”, zbog koje će privremeno biti zatvorene pojedine gradske prometnice.

Prometna regulacija bit će na snazi od 19:30 do 20:40 sati, a obuhvatit će sljedeće ulice i dijelove grada: Rivu, pravac prema Sv. Franji, Trumbićevu obalu, Obalu kneza Branimira te Šetalište Ivana Meštrovića sve do ulaza u Vilu Dalmaciju, gdje će biti i okret te punkt s vodom za natjecatelje. Nakon toga, trkači će se istom stazom vraćati prema Rivi, gdje je predviđen drugi krug s okretom ispred crkve sv. Frane i novom opskrbom vodom. Cilj utrke je na Splitskoj rivi.

