Dio Splita i Podstrane do sutra će biti bez vode. Evo gdje će biti osigurane cisterne

Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u sklopu EU projekta Aglomeracije Split–Solin, stanovnici dijelova Splita i Podstrane ostat će bez vode u noći s utorka na srijedu. Kako je priopćeno iz ViK-a, opskrba vodom bit će prekinuta u utorak, 24. ožujka od 22 sata do srijede, 25. ožujka u 7 sati ujutro. Prekid će zahvatiti splitska područja Sirobuja, Kamen i Stobreč, kao i cijelo područje Podstrane.

Radove izvodi Strabag, a riječ je o zahvatu na spoju južnog sliva, koji je dio šireg infrastrukturnog projekta modernizacije sustava odvodnje i vodoopskrbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz nadležnog poduzeća apeliraju na građane da na vrijeme osiguraju dovoljne količine vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također upozoravaju da se tijekom prekida, ali i neposredno nakon ponovne uspostave opskrbe, ne koriste uređaji koji zahtijevaju stabilan tlak vode, poput perilica i sličnih sustava. Po ponovnom puštanju vode moguće je kratkotrajno zamućenje, dok se sustav ne stabilizira.

Kako bi se građanima olakšalo razdoblje bez vode, bit će osigurane autocisterne s pitkom vodom na više lokacija. U Podstrani će cisterna biti dostupna na parkiralištu u Strožancu od 22 do 24 sata, na Petričevu od ponoći do 2 sata, kod vatrogasnog doma od 2 do 4 sata te na okretištu u Mutograsu od 4 do 7 sati. U Stobreču će cisterna biti postavljena uz park i bit će dostupna tijekom cijele noći. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru na broj 021 545-900. Iz Vodovoda napominju da se u slučaju loših vremenskih uvjeta planirani radovi odgađaju.