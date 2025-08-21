Dio Dalmacije potpuno suh, dok je drugi zahvatilo jako nevrijeme: Dolazak oluje nad Velu Luku i dolinu Neretve bio je impresivan

Najavljena ciklona danas je zahvatila veliki dio Hrvatske. Nakon što je tijekom večeri i noći poharala dijelove sjevernog Jadrana, a u Umagu donijela nezapamćeno kišno nevrijeme, u četvrtak poslijepodne i navečer nevremena su zahvatila dijelove Dalmacije i Slavonije.

Tako je u Osijeku zabilježeno veliko grmljavinsko nevrijeme u kojem je palo oko 30 litara kiše po kvadratnom metru. U sjevernom dijelu Dalmacije gotovo da nije bilo oborina, a u srednjem dijelu pale su male količine, od 1 do 5 litara. Međutim, na području Imotskog, preko Makarskog primorja do Korčule ponegdje su pale značajne količine oborina.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Najviše oborina na jugu i u Zagori

Jako grmljavinsko nevrijeme u večernjim satima zahvatilo je i Velu Luku, gdje je za kratko vrijeme palo 35 litara kiše po kvadratnom metru. Tijekom nevremena zabilježeni su olujni udari vjetra.

Kasnije je nevrijeme zahvatilo Vrgoračko područje i dio doline Neretve; primjerice, u Vidu je palo 27 litara kiše po kvadratnom metru, a u Vrgoračkom polju gotovo 30 litara.

Nestabilno vrijeme i dalje u petak

Dan je obilježilo umjereno do jako jugo koje je prema večeri oslabilo i prestalo. Nakon sparnog, vrlo toplog i vrućeg dana navečer je uslijedilo osvježenje. Najviše je osvježilo u dijelovima Dalmatinske zagore, gdje je temperatura zraka pala na 17 °C.

Nestabilno vrijeme očekuje nas i u petak, ali se ne očekuju značajnije količine kiše. U subotu će biti nešto sunčanije, i dalje mogući prolazni pljuskovi.

U nedjelju, ponedjeljak, utorak i srijedu očekuje nas sunčano i vrlo toplo do vruće vrijeme. Noći će biti znatno ugodnije nego prethodnih dana.