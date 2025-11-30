Dino Rađa dobitnik Nagrade "Vladimir Beara"

Nakon Miroslava Ćire Blaževića, Ratka Rudića i Nenada Šoštarića, ovogodišnji laureat naš je proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj dalo mu je priznanje za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije.

"Svaka nagrada koju čovjek dobije među četiri milijuna ljudi, velika je. Ovo je valjda prvi put da sam dobio neku nagradu, a da ništa posebno nisam napravio. Jednostavno se trudim ponašati kako su me naučili roditelji, učitelji, treneri. Nikad se neću po tom pitanju promijeniti", rekao Rađa nakon što je primio priznanje, donosi HRT.

