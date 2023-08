Dinamovac sam pomogao Livaji da dođe u Hajduk? "Uzmite ga, nećete pogriješiti, postao je odgovoran"

Nekadašnji nogometaš Dinama, danas 71-godišnjak, Mario Bonić rekao je da je pomogao Hajduku da realizira transfer Marka Livaje, danas kapetana i najboljeg igrača splitske momčadi. Bonić je navijač Dinama, no, kako kaže, voli i Hajduk te mu nije jasno kako današnji mladi navijači mogu mrziti jedan od ta dva kluba.

"Da, ja sam ludi dinamovac, ali kad Hajduk igra u Europi, tad sam veći hajdukovac od većine njegovih navijača. Meni je pokojni otac govorio: ‘Sine moj, navijaj za Dinamo da znaš tko si, a Hajduk je isto naš, i navijaj i za njega da znaš odakle si.‘ Mene je u ono doba zvao i Hajduk, ali kako sam dobio i ponudu Dinama, srce je odlučilo", rekao je Bonić za Dubrovački vjesnik.

Preporučio Livaju Jakobušiću

"Volio sam Dinamo, i zato sam otišao u Maksimir. Međutim, Mato Beus i ja smo bili na probi u Hajduku. Trebali smo ići na turnir Kvarnerske rivijere. Tomislav Ivić je tad bio trener juniora. Hoću reći, igrao sam s igračima koji su proslavili poslije Hajduk, i ostali smo prijatelji bez obzira što nisam ostao u Splitu, već otišao u Dinamo.

Ponosan sam što sam Asanoviću pomogao kad je iz Napolija došao u Panathinaikos. Pa, Livaji… S predsjednikom Hajduka, našim Lukšom Jakobušićem sam razgovarao te mu poslao poruku kad sam čuo kako imaju dilema uzeti ili ne Marka zbog ponašanja: ‘Uzmite ga, sam je s AEK-om dobio prvenstvo. Ima kvalitetu. Nećete pogriješiti.’

Što se tiče ponašanja, pa kad si mlad, nadobudan, radiš neke gluposti. Međutim, oženio se. Dobio dijete. Postao je odgovoran. Govorio sam i Zorislavu Srebriću za Livaju. Dobio je poziv i za reprezentaciju. Zaslužio ga je. Hoću reći, dinamovac sam, a u Hajduku je dosta, dosta mojih prijatelja. I kad mogu, uvijek ću pomoći Hajduku. Naravno, kad igraju Dinamo i Hajduk, volim da dobije moj Dinamo.

"Kakav je to odgoj?"

Rivalstvo da, mržnja ne. Pričam s mladima, kažu mi: ‘Volim Hajduk.‘ Bravo, kažem mu ja, a on dodaje: ‘Mrzim Dinamo.‘ Drugi kaže: ‘Volim Dinamo, mrzim Hajduk.‘ Kakav je to odgoj. To nije normalno. I onda imamo sve ovo o čemu svjedočimo.

Poginuo je neki dan taj mladić u Grčkoj, ali on se u tom sukobu nije našao slučajno. U moje doba navijači Hajduka i Dinama su zagrljeni išli na utakmice, pjevali su skupa. Srce me boli kad vidim što se danas događa.