Dinamo zabio sedam komada Karlovcu

Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale hrvatskog Kupa nakon što su na karlovačkom stadionu Branko Čavlović-Čavlek pobijedili Karlovac 1919 sa 7-0 (4-0).

Nakon dva uzastopna poraza, te tri u zadnja četiri susreta, Dinamo je našao "žrtvu". U susretu osmine finala Kupa "Modri" su projurili kroz Karlovac i sa uvjerljivih 7-0 izborili plasman u četvrtfinale.

Dinamo je u zadnje dvije utakmice igrane prije pauze zbog reprezentativnih obveza, izgubio od Istre 1961 (1-2) i Celte (0-3). Crnoj seriji možemo pridodati i gostujući poraz od Vukovara 1991 (0-1), a jedini trijumf u zadnja četiri ogleda Dinamo je ostvario 1. studenog protiv Rijeke (2-1), piše Gol.hr.

Vodstvo kluba predvođeno predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom pružilo je podršku treneru Mariju Kovačeviću, a reprezentativna stanka očito je idealno došla Dinamu kako bi u Maksimirskoj 128 "previli rane".

Dinamo je sav posao na "Čavleku" obavio u prvom poluvremenu postigavši četiri gola, dok su u gosti u nastavku još tri puta tresli suparničku mrežu.

Zagrebački sastav je poveo u 12. minuti golom Luke Stojkovića. Miha Zajc je ubacio iz kornera, Dion Drena Beljo je pucao glavom, no Luigi Mišević je odlično obranio. U nastavku akcije Fran Topić je ubacio pred vrata, a Stojković najviše skočio i poslao loptu u donji desni kut.

Deset minuta kasnije gosti su izborili jedanaesterac nakon što je Josip Budimir igrao rukom. Beljo je bio siguran za 2-0. U 35. minuti među strijelce se upisao i Mateo Lisica nakon odličnog proigravanja Nike Galešića. Samo tri minute kasnije mrežu domaćina je zatresao i Topić koji je pogodio glavom na Varelin ubačaj.

Zanimljivo, Topić je u utorak nastupio u 2-0 pobjedi Hrvatske U-21 nad Mađarskom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2027., a danas je bio asistent za prvi pogodak, te strijelac četvrtog gola.

U drugom dijelu gledali smo daleko mirniju utakmicu. U 68. minuti Varela je zabilježio drugu asistenciju, ovoga puta strijelac je bio Sandro Kulenović. U 77. minuti je Stojković lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora povećao na 6-0. Konačnih 7-0 postavio je Varela u 88. minuti na Villarovo dodavanje.

Dinamo se priključio momčadima koje su već izborile četvrtfinale, Hajduku, Gorici, Kurilovcu, Lokomotivi i Slavenu Belupu.

Posljednja dva susreta osmine finala na rasporedu su trećeg prosinca, a sastaju se Mladost Ždralovi - Rijeka, te Varaždin - Osijek.