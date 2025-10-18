Dinamo slavio protiv Osijeka

Dinamo je na Maksimiru upisao važnu pobjedu protiv Osijeka rezultatom 2:1 u dvoboju 10. kola SuperSport HNL-a. Zagrebački Plavi već su u ranoj fazi utakmice stvorili prednost – strijelci su bili Scott McKenna u trećoj minuti i Sergio Dominguez u 14. minuti susreta.

Osijek je nakon toga pokušavao uhvatiti priključak, a jedini pogodak za goste postigao je Šimun Mikolčić u 70. minuti, no više od toga nisu uspjeli.

Ova pobjeda donijela je Dinamu skok na vrh prvenstvene ljestvice. Momčad Marija Kovačevića sada ima tri boda više od Hajduka, koji svoj susret protiv Istre 1961 igra sutra u Puli.

S druge strane, Osječani ostaju u ozbiljnim problemima. Trenutno se nalaze na devetom mjestu s devet osvojenih bodova, ispred posljednjeg Vukovara koji je skupio šest.