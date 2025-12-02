Dinamo prvi na ljestvici, Hajduk pod pritiskom. Evo kakve šanse za naslov im daju kladionice

Nogometaši Dinama preuzeli su vrh ljestvice SuperSport HNL-a nakon odigranog 15. kola. Hajduk je u njemu kiksao (1:1 protiv Varaždina), a Dinamo je bio siguran (2:0 protiv Gorice). Sve to prouzročilo je promjene u koeficijentima kladionica na ishod utrke za prvaka. Dinamo je sada još veći favorit.

Hajduk je prije ovog remija izgubio 0:5 na gostovanju kod Rijeke. To znači da je u zadnja dva kola uzeo samo bod. Dinamo je uzeo maksimalnih šest jer je prije dvoboja s Goricom slavio protiv Varaždina 3:1. S 1.55, koliko je iznosio koeficijent na osvajanje titule, Dinamov koeficijent pao je na 1.35. Istovremeno je Hajdukov s 2.50 narastao na 3.20.

Koeficijenti kladionica na naslov u SuperSport HNL-u

Dinamo 1.35

Hajduk 3.20

Rijeka 150

Slaven Belupo 200

Istra 250

Varaždin 250

Lokomotiva 300

Gorica 1000

Osijek 1500

Vukovar 2000

U sljedećem kolu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo će biti domaćin Hajduku u utakmici u subotu. Derbi započinje u 15 sati, piše Index.