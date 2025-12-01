Dinamo pobijedio Goricu i preuzeo vrh tablice

U posljednjem susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na gostovanju pobijedio Goricu sa 2-0 preuzevši vrh ljestvice. Golove za Dinamo zabili su Monsef Bakrar (34) i Marko Soldo (90+2). "Modri" su od 75. minute igrali bez isključenog Luke Stojkovića, piše Gol.hr.

Nakon teškog poraza u Lilleu, "Modri" su slavili u Turopolju. Momčad Marija Kovačevića se pobjedom vratila na prvo mjesto HNL-a i time bar malo isprala gorak okus nakon "francuske pljuske" u Europskoj ligi.

Turopoljska momčad je imala dvije pobjede u nizu protiv Dinama, u završnici prošle sezone slavila je 1-0 na svom terenu, a u 6. kolu zadala je Kovačevićevoj momčadi na Maksimiru (2-1) prvi poraz ove sezone. Ovoga puta Dinamo je uzvratio premda je do same završnice utakmica bila otvorena.

Dinamo je od prve minute dominirao, no Gorica se odlično branila. No, domaćin je u 34. minuti ipak pokleknuo. Trenutak dekoncentracije bio je dovoljan za vodstvo "Modrih". Mišić je uposlio Zajca koji je prebacio pred gol za Bakrara, a alžirski napadač zaista nije imao težak zadatak poslati loptu u mrežu.

Gorica je u 56. minuti prvi put ozbiljnije zaprijetila. U sjajnoj prilici našao se Vrzić kojeg je Bakić odličnim ubačajem pronašao samog u šesnaestercu, ali 18-godišnji napadač Gorice loše je zahvatio loptu i upropastio dobru priliku. Još bolju priliku Gorica je imala u 64. minuti, Bakić je ubacio, ali je Pršir loše zahvatio loptu, pa Filipović nije imao većih problema.

Dvije minute kasnije prvu priliku u nastavku imao je i Dinamo. Mišić je natrčao na loptu i dobro opalio sa 20-ak metara, ali pored gola.

Dinamo je u 75. minuti ostao s igračem manje nako što je "pocrvenio Luka Stojković i to svega 15 minuta nakon što je ušao u igru.

Prvi žuti je dobio nakon svega minute provedene na terenu, a u 75. je nepotrebno napucao loptu nakon sučevog znaka zaradivši drugi žuti. Zanimljivo, bio je to drugi crveni karton za nekog od Dinamovih igrača ove godine, prvog je također dobio Stojković u rujnu ove godine. Zanimljivo, također u susretu protiv Gorice.

Domaćin je u nastavku susreta dominirao, ali nije uspio zabiti. U 84. minuti je Ante Erceg bio blizu izjednačenje, ali je njegov udarac završio preko gola. Trenutak oduke dogodio se u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je Soldo potvrdio pobjedu gostiju. Goda je sjajno proigrao Topića koji je pucao, Matijaš je obranio, a Soldo glavom zabio za 2-0.

Podsjetimo, Hajduk je u subotu odigrao 1-1 protiv Varaždina. Identičnim rezultatom završile su i utakmice Istra 1961 - Slaven Belupo, te Lokomotiva - Rijeka, dok su u petak Vukovar 1991 i Osijek odigrali 2-2.

Dinamo sada vodi sa 31 bodom, Hajduk ima 30, a Slaven Belupo je treći sa 22 boda. Gorica je osma sa 18 bodova.

Iduće kolo donosi nam najveći derbi hrvatskog nogometa, ogled Dinama i Hajduka u subotu na maksimirskom stadionu. Kolo u petak otvaraju Slaven Belupo i Gorica, subota donosi i dvoboj Rijeke i Vukovar 1991, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Varaždin - Lokomotiva, te Osijek - Istra 1961.