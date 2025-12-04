Dinamo otkazao konferenciju za medije uoči susreta s Hajdukom

Dinamo i Hajduk u subotu igraju derbi 16. kola HNL-a. Dok će Hajdukov trener najaviti taj susret u petak, iz Dinama su javili kako neće održati konferenciju za medije.

Kako navode iz Dinama, umjesto konferencije na kojoj novinari mogu postavljati pitanja, Dinamo će poslati unaprijed snimljenu najavu dvoboja. Iz kluba kažu i kako ne postoji obveza od strane HNS-a ili nositelja TV prava za održavanjem konferencije za novinare uoči utakmice.

Tako je Mario Kovačević nastavio praksu koja se pojavila nakon reprezentativne pauze. Naime, Dinamov trener nije bio pred novinarima u Karlovcu, kao ni uoči i nakon utakmice protiv Varaždina. Kovačević daje izjave nakon utakmica, ali to je dužan prema vlasniku TV prava za utakmice HNL-a, a po UEFA-inim propisima je morao održati konferenciju za medije prije i nakon utakmice s Lilleom.

Dinamu prijeti kazna

Zbog neodržavanja presice nakon susreta s Varaždinom, Dinamu već prijeti kazna. U propozicijama HNL-a jasno je navedeno da glavni treneri svake momčadi koja sudjeluje u utakmici moraju stati pred novinare i dati izjavu. U suprotnom slijedi prijava delegata, a onda i kazna za klub, u ovom slučaju za Dinamo:

“Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obiju momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici, piše Telesport.

U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.”