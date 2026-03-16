Dina Levačić uspješno preplivala Titicacu!

16 kilometara na 3.812 metara nadmorske visine
Dina Levačić

Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je završila novi veliki sportski izazov, preplivavši 16 kilometara dugu rutu na jezeru Titicaca u Boliviji, na čak 3.812 metara nadmorske visine.

U plivanje je krenula u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine, u 7 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 12 sati po hrvatskom vremenu. Start dionice bio je na plaži u gradu Copacabani, dok je cilj bio na otoku Isla del Sol, točno ispod hrama Templo del Sol, za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću.

Dina Levačić

Levačić je zahtjevnu dionicu završila u vremenu od 5 sati, 3 minute i 9 sekundi, još jednom potvrdivši iznimnu fizičku i mentalnu spremnost u uvjetima koji spadaju među najzahtjevnije za daljinsko plivanje.

Plivanje na jezeru Titicaca predstavlja poseban izazov upravo zbog velike nadmorske visine, a uspješno svladana ruta od Copacabane do Isle del Sol još je jedno vrijedno ostvarenje u karijeri hrvatske daljinske plivačice.

