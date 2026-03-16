Dina Levačić uspješno preplivala Titicacu!

Daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je završila novi veliki sportski izazov, preplivavši 16 kilometara dugu rutu na jezeru Titicaca u Boliviji, na čak 3.812 metara nadmorske visine.

U plivanje je krenula u ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine, u 7 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 12 sati po hrvatskom vremenu. Start dionice bio je na plaži u gradu Copacabani, dok je cilj bio na otoku Isla del Sol, točno ispod hrama Templo del Sol, za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću.

Levačić je zahtjevnu dionicu završila u vremenu od 5 sati, 3 minute i 9 sekundi, još jednom potvrdivši iznimnu fizičku i mentalnu spremnost u uvjetima koji spadaju među najzahtjevnije za daljinsko plivanje.

Plivanje na jezeru Titicaca predstavlja poseban izazov upravo zbog velike nadmorske visine, a uspješno svladana ruta od Copacabane do Isle del Sol još je jedno vrijedno ostvarenje u karijeri hrvatske daljinske plivačice.