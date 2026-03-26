Dileru iz Podstrane policija našla drogu i 114 tisuća eura

Policijski službenici Druge policijske postaje Split jučer su postupali prema 59-godišnjaku zbog sumnje da se bavi preprodajom droge.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, na način da je neovlašteno posjedovao i preprodavao drogu. Tijekom istrage, utvrđeno je da je 24. ožujka 2026. godine prodao kokain trećoj osobi za 100 eura.

Prilikom pretrage stana koji osumnjičenik koristi na području Podstrane policija je pronašla i oduzela 6,95 grama amfetamina, 2,85 grama kokaina, 157,72 grama smeđe praškaste tvari te 114 tisuća eura za koje se sumnja da su stečeni neovlaštenom prodajom droge.

59-godišnjak je uhićen i odveden u policijske prostorije radi kriminalističkog istraživanja, a danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.