Dikanova kćer dirljivom objavom prisjetila se Dolores Lambaše

Navršilo se 12 godina od tragične smrti glumice Dolores Lambaše, koja je preminula u 32. godini života.

Njezinu obljetnicu prisjetila se Lana Radeljak (25), podijelivši njihovu zajedničku crno-bijelu fotografiju uz bijelo srce.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Lana, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne Ene Begović, bila je vrlo povezana s Dolores, koja je u to vrijeme bila u vezi s njezinim ocem.

Dolores je život izgubila kao suvozačica u automobilu kojim je upravljao njezin kolega, glumac Stojan Matavulj. Vraćali su se iz Beograda nakon kazališne predstave, a na povratku su svratili u Ilok, kod glumčeva prijatelja Željka Sladetića. Nakon druženja i obilaska vinskog podruma, odlučili su ostati prenoćiti, no iz nepoznatih razloga ipak su se tijekom noći zaputili prema Zagrebu.

Nažalost, automobil je zbog neprilagođene brzine sletio s autoceste u blizini Slavonskog Broda. Dolores je zadobila teške ozljede, a unatoč brzoj intervenciji i liječenju u bolnici, preminula je nekoliko sati kasnije.