Dijete u Splitu teško ozlijeđeno zbog korištenja pirotehnike. Nema niti 14 godina

Dijete je zadržano u splitskoj bolnici

Danas, u poslijepodnevnim satima na području Splita, zbog korištenja pirotehnike teško je ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina. Zadobilo je ozljedu ruke i zadržano je na liječenju u bolnici.

"Unatoč svim do sada upućenim apelima, savjetima i upozorenjima te intenzivnom radu policijskih službenika na terenu, svjedočimo tome da djeca i maloljetnici koriste pirotehniku koja ih može teško ozlijediti.

Ovo je ove godine u našoj Županiji prvi događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete od pirotehnike, stoga još jednom molimo sve građane, a prije svega roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci doprinesu da ovo ozljeđivanje bude jedini takav događaj", apeliraju iz splitske policije. 

Zbog svega još jednom ponavljaju apel i pozivaju roditelje:

  • da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku,
  • da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da djeca ne koriste pirotehnička sredstva jer ista mogu trajno narušiti zdravlje vaše djece.
  • da razgovaraju s djecom i ukažu im na moguće štetne posljedice,
  • da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

Suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava jer su opasna za vas i vašu djecu.

 

