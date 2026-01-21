Dijete u Dalmaciji završilo u bolnici nakon konzumiranja droge

Županijski sud u Zadru potvrdio je optužnicu protiv jednog muškarca s područja Zadarske županije zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, i to u odnosu na maloljetnu osobu. Optužnica je podignuta zbog kaznenog djela iz Kaznenog zakona koje se odnosi na prodaju i preprodaju opojnih droga, a sud je nakon razmatranja zaključio da postoje dostatni dokazi za nastavak kaznenog postupka. piše portal 057.hr.

Prema navodima iz sudskog rješenja, osnovana sumnja proizlazi iz provedenog dokaznog postupka, koji uključuje pretragu mobilnog uređaja okrivljenika, analizu elektroničke komunikacije, svjedočenja maloljetnika i njegovih roditelja, kao i druge materijalne dokaze. Posebno se ističe komunikacija putem društvene mreže u kojoj se dogovarala kupoprodaja sintetske droge MDMA, poznate i kao ecstasy.

Diler je naveo da maloljetnika poznaje samo iz viđenja i da nije točno da mu je prodao opojnu drogu, niti su ga svjedočkim iskazima izravno teretili maloljetnik i njegovi roditelji.

Međutim, kada je maloljetnik suočen sa činjenicom da su u okrivljenikovom mobilnom uređaju pretragom pronađene poruke iz kojih proizlazi da je preko društvene mreže Snapchat komunicirao s njim vezano za kupoprodaju opojne droge, naveo je da za to nema objašnjenja.

Roditelji su rekli da je nakon intoksikacije opojnom drogom završio u bolnici te im je rekao da je kontaktirao okrivljenika kako bi mu prodao opojnu drogu, a on da mu je rekao da nema i da ne zna gdje se može nabaviti, što im je očito neistinito prikazao.

Preko poruka u aplikaciji Snapchat dogovarao je kupoprodaju određene količine opojne droge MDMA, tzv. Ecstasy. Maloljetnik je prvi kontaktirao dilera upitom da li ima „Sp“ ili „Bon“, što bi se odnosilo na opojnu drogu amfetamin i MDMA, na što mu je okrivljenik rekao da ima „Bonk“, što bi bila skraćenica za opojnu drogu „Ecstasy“ (Bonbon), nakon čega su dogovorili primopredaju na predjelu koji se nalazi u blizini Lunaparka u Biogradu na moru, gdje je maloljetnik preuzeo drogu. Diler mu je rekao i da će ga uz ovo počastiti marihuanom, na što mu maloljetnik odgovara da ne treba jer marihuanu već ima.

Sud je ocijenio da prikupljeni dokazi, uključujući transkripte poruka i rezultate toksikološkog vještačenja, upućuju na opravdanost optužbe. Optužno vijeće pritom nije utvrdilo postojanje razloga za obustavu kaznenog postupka te je sukladno Zakonu o kaznenom postupku potvrdilo optužnicu. Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Kazneni postupak sada se nastavlja pred sudom, gdje će se u daljnjem tijeku utvrđivati kaznena odgovornost okrivljenika.