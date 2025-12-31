Dijete u Centru Slava Raškaj upaljačem zapalilo krevet, drugo dijete zadobilo teške opekline

U Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu dogodio se incident u kojem je jedno dijete upaljačem zapalilo vatru zbog koje je drugo dijete dobilo opekline trećeg stupnja. Ozlijeđeno dijete nalazi se u bolnici, dok je drugo dijete smješteno na psihijatriju u Jankomiru.

O događaju je na društvenim mrežama izvijestila Daniela Rac Kolarić, majka djevojčice koja u Centru pohađa školu, piše Index.

Kolarić u objavi naglašava da su djeca bila pod nadzorom i skrbništvom države, u sustavu koji im je trebao jamčiti sigurnost.

"Bila su pod ključem sustava. Pod nadzorom. Pod skrbništvom države koja je rekla: mi ćemo bolje", navodi Kolarić, postavljajući pitanje kako izgleda to "bolje" ako dijete u domu ima upaljač i nema adekvatnog nadzora.

"Najstrašnija je tišina"

Majka smatra kako najstrašniji dio priče nije vatra, već "tišina poslije". Kritizira izostanak službene reakcije, izvanrednog obraćanja javnosti i preuzimanja odgovornosti. "Jer kad su u pitanju djeca s teškoćama, bez roditelja, sustav računa na jedno: da se nitko neće usuditi pitati. Ali pitati se mora", upozorava ona.

Kolarić tvrdi da ovo nije priča o "teškoj djeci", već o "nesposobnoj državi" koja, kako kaže, "voli zakone, pravilnike i priopćenja, ali ne zna zaštititi dijete od vatre". Ističe da je Centar Slava Raškaj javna ustanova financirana novcem građana te da ovakav događaj nije samo tragedija, već "politička činjenica" koja dokazuje da sustav ne nadzire, ne štiti i ne odgovara za svoje propuste.

Ravnateljica: Pružena je pomoć po protokolu, ozlijeđeno dijete je dobro

Ravnateljica Centra Jelena Grabovac za Jutarnji list kaže da "mama nema mira pa piše iako njezino dijete uopće nije u tom odjelu".

"Pružena je pomoć po protokolu. Ozlijeđeno dijete je sad super, zapravo dobro", rekla je.

Na pitanje kako su djeca imala upaljač, rekla nam je da su ga "uzeli slučajno".

"Ni oni ne znaju gdje su ga našli. Stariji je pušio, mlađi je uzeo... To mlađe dijete baš ima problema. To je bilo ujutro kod predaje smjene", govori nam.

Ravnateljica tvrdi da inače sve pregledavaju i da imaju dovoljno osoblja. "Uvijek kad su djeca u kući, nešto se dogodi. Djeca kao djeca", zaključila je.

Policija: Izviješteno je Općinsko državno odvjetništvo za mladež

Iz zagrebačke policije kažu da je dvoje djece mlađe od 14 godina upaljačem zapalilo pokrivač, a vatra se proširila na donji dio madraca i krevet u kojem je spavalo treće dijete, također mlađe od 14 godina. Ono je zadobilo opekline stopala i prstiju noge.

S obzirom da se radi o maloljetnicima, koji zbog dobi nisu kazneno dogovorni, o svemu je izviješteno Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Zagrebu, piše Index.