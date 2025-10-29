Dijete poginulo, sedmero teško ozlijeđeno: Kombi probio ogradu i završio u kanalu

U ranim jutarnjim satima, oko 3:30, na autocesti između Novog Sada i Beograda dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginulo jedno dijete, dok je sedmero djece i vozač kombija teško ozlijeđeno, prenose regionalni mediji.

Prema informacijama RTS-a, dijete rođeno 2009. godine preminulo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda. Ostala djeca, u dobi od 2009. do 2012. godišta, zadobila su teške tjelesne ozljede i prevezena su u Dječju bolnicu u Novom Sadu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako navodi Radio televizija Vojvodine, teško je ozlijeđen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je hitno prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, kombi koji je prevozio djecu sletio je s ceste, probio zaštitnu ogradu i završio u kanalu. Uzrok nesreće još nije službeno potvrđen, a policija provodi očevid.