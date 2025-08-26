Dijete palo s romobila. U bolnici je na promatranju

Policija je večeras u 19:30 zaprimila dojavu o nesreći na županijskoj cesti između Cernika i Giletinaca u kojoj je ozlijeđeno dijete.
Prema dosad poznatim informacijama, dijete rođeno 2010. godine upravljalo je romobilom te je, iz zasad neutvrđenih razloga, palo s njega na kolnik.
Na mjesto događaja izašao je tim hitne medicinske službe koji je dijete prevezao u bolnicu u Novoj Gradiški. Liječnici su ga zadržali na promatranju, a ozljede su kvalificirane kao lake.
Policija je obavila očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.
