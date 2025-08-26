Close Menu

Dijete palo s romobila. U bolnici je na promatranju

Policija je obavila očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće

Policija je večeras u 19:30 zaprimila dojavu o nesreći na županijskoj cesti između Cernika i Giletinaca u kojoj je ozlijeđeno dijete.

Prema dosad poznatim informacijama, dijete rođeno 2010. godine upravljalo je romobilom te je, iz zasad neutvrđenih razloga, palo s njega na kolnik.

Na mjesto događaja izašao je tim hitne medicinske službe koji je dijete prevezao u bolnicu u Novoj Gradiški. Liječnici su ga zadržali na promatranju, a ozljede su kvalificirane kao lake.

Policija je obavila očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

