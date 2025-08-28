Dijete istrčalo na cestu u Šibeniku: završilo s teškim ozljedama u KBC-u Split

Jučer, 27. kolovoza u 14.04 sati u Šibeniku u ulici Stjepana Radića dogodila se prometna nesreća u kojoj je dijete pješak teško ozlijeđeno.

Prometna nesreća se dogodila na način da je dijete pješak dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza pretrčavalo kolnik, a potom je bez zaustavljanja istrčalo na prometnu traku pristupnog kolnika parkirališnog prostora kojom prilikom tijelom udara u prednju desnu bočnu stranu osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 32-godišnjakinja.

Zbog težine zadobivenih ozljeda, dijete je prevezeno u KBC Split gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija će o događaju dostaviti izvješće mjerodavnom državnom odvjetništvu, a sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zakonski zastupnici djeteta će biti prekršajno sankcionirani.